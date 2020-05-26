Brasil vira alvo da imprensa internacional

Presidente Jair Bolsonaro acompanhado por ministros e empresários Crédito: Marcos Correa/PR

Em meio a uma crise sanitária histórica, que deve preceder uma econômica, e ainda uma convulsão política, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) virou tema dos principais veículos de comunicação no exterior em edições desta segunda (25) e também no final de semana. Em todas as reportagens, há fortes críticas contra o líder brasileiro, apontado como condutor de uma abordagem "irresponsável e perigosa" para conduzir o país em meio à pandemia.

A revista americana Time, publicada no final de semana, traz reportagem com o título " Brasil começa a perder a luta contra o coronavírus - e seu presidente está olhando para o outro lado". "O presidente pode ainda sobreviver, mas muitos cidadãos brasileiros não vão", disse a reportagem ao falar que Bolsonaro incentiva as pessoas a deixarem o isolamento.

Já o jornal econômico Financial Times publicou ontem um artigo dizendo que Bolsonaro está levando o Brasil ao desastre com sua condução da crise causada pelo novo coronavírus. O texto foi publicado pelo colunista Gideon Rachman, o principal analista de assuntos externos do diário britânico.

No texto, Rachman disse que o presidente brasileiro adotou uma abordagem semelhante à de Donald Trump, mas ainda mais "irresponsável e perigosa". "Ambos os líderes ficaram obcecados com as propriedades supostamente curativas da hidroxicloroquina. Mas enquanto Trump está apenas tomando o produto, Bolsonaro forçou o Ministério da Saúde a emitir novas diretrizes, recomendando o medicamento para pacientes com coronavírus", escreveu. "O Brasil já está pagando um preço alto pelas palhaçadas de seu presidente", afirmou o articulista.

Já o jornal conservador britânico The Telegraph disse, na edição de ontem, que o país enfrenta uma "implosão política" e um vírus mortífero fora de controle e Bolsonaro, agora, pode se tornar conhecido como o homem que quebrou o Brasil. A publicação descreve o presidente como "um líder ciumento e vingativo dirigindo uma nação em crise".

O americano The New York Times afirmou no final de semana que, "enquanto hospitais entravam em colapso, Bolsonaro passou os últimos meses brigando com a Suprema Corte, com o Congresso e até com seus ministros".