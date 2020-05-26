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Repercussão

Brasil vira alvo da imprensa internacional

A revista americana Time publicou uma reportagem com o título 'Brasil começa a perder a luta contra o coronavírus - e seu presidente está olhando para o outro lado'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 11:16

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 11:16

Presidente Jair Bolsonaro acompanhado por ministros e empresários, vai ao STF reclamar que o combate ao coronavírus prejudica a economia
Presidente Jair Bolsonaro acompanhado por ministros e empresários Crédito: Marcos Correa/PR
Em meio a uma crise sanitária histórica, que deve preceder uma econômica, e ainda uma convulsão política, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) virou tema dos principais veículos de comunicação no exterior em edições desta segunda (25) e também no final de semana. Em todas as reportagens, há fortes críticas contra o líder brasileiro, apontado como condutor de uma abordagem "irresponsável e perigosa" para conduzir o país em meio à pandemia.
A revista americana Time, publicada no final de semana, traz reportagem com o título "Brasil começa a perder a luta contra o coronavírus - e seu presidente está olhando para o outro lado". "O presidente pode ainda sobreviver, mas muitos cidadãos brasileiros não vão", disse a reportagem ao falar que Bolsonaro incentiva as pessoas a deixarem o isolamento.
O texto contextualiza ainda a crise política provocada por Bolsonaro contra governadores que apoiam medidas restritivas para combater a doença, além das demissões de Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich do Ministério da Saúde e de seus atritos com o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que acusou Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para proteger parentes. Moro, ao falar à Time, disse que "há dificuldade no combate à pandemia no Brasil" em razão da posição "negacionista" do presidente.
Já o jornal econômico Financial Times publicou ontem um artigo dizendo que Bolsonaro está levando o Brasil ao desastre com sua condução da crise causada pelo novo coronavírus. O texto foi publicado pelo colunista Gideon Rachman, o principal analista de assuntos externos do diário britânico.

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No texto, Rachman disse que o presidente brasileiro adotou uma abordagem semelhante à de Donald Trump, mas ainda mais "irresponsável e perigosa". "Ambos os líderes ficaram obcecados com as propriedades supostamente curativas da hidroxicloroquina. Mas enquanto Trump está apenas tomando o produto, Bolsonaro forçou o Ministério da Saúde a emitir novas diretrizes, recomendando o medicamento para pacientes com coronavírus", escreveu. "O Brasil já está pagando um preço alto pelas palhaçadas de seu presidente", afirmou o articulista.
Já o jornal conservador britânico The Telegraph disse, na edição de ontem, que o país enfrenta uma "implosão política" e um vírus mortífero fora de controle e Bolsonaro, agora, pode se tornar conhecido como o homem que quebrou o Brasil. A publicação descreve o presidente como "um líder ciumento e vingativo dirigindo uma nação em crise".
O americano The New York Times afirmou no final de semana que, "enquanto hospitais entravam em colapso, Bolsonaro passou os últimos meses brigando com a Suprema Corte, com o Congresso e até com seus ministros".
"A imprensa mundial é de esquerda. O (Donald) Trump sofre muito com isso", disse ontem o presidente sobre as reportagens. 

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