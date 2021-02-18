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Mais de 240 mil mortes

Brasil ultrapassa 10 milhões de casos confirmados de Covid-19

A marca é atingida quase um ano após o 1° relato da doença no Brasil, que ocorreu em 25 de fevereiro de 2020. Ao menos 243.457 brasileiros já morreram em decorrência da Covid-19
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2021 às 20:09

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 20:09

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 240 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay
O Brasil ultrapassou nesta quinta-feira a marca dos 10 milhões de casos confirmados do novo coronavírus. Com 51.879 novos registros da doença nas últimas 24 horas, o País chegou a 10.030.626 casos de Covid-19. A marca é atingida quase um ano após o primeiro relato da doença no Brasil, que ocorreu em 25 de fevereiro de 2020, uma terça-feira de carnaval. Na ocasião, um paciente de 61 anos que esteve na região da Lombardia, norte da Itália, foi diagnosticado com a doença no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Segundo dados atualizados nesta quinta pelo Ministério da Saúde, de ontem para hoje, o Brasil registrou 1.367 novas mortes pela Covid-19, totalizando 243.457.
O Sudeste é a região do País com maior número de casos e mortes, 3.652.362 e 112.605, respectivamente. O Nordeste contabiliza 2 361.298 casos de covid-19 e 54.302 óbitos. Em seguida, o Sul com 1.826.239 registros da doença e 29.445 mortes. O Norte contabiliza 1.115.704 notificações e 25.552 óbitos. O Centro-Oeste tem 1.075.023 casos do novo coronavírus e 21.553 mortes.

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