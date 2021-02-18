Covid-19: segunda dose de vacina começa a ser aplicada em Cachoeiro

Segunda dose de vacina contra a Covid começa a ser aplicada em Cachoeiro Crédito: Prefeitura de Cachoeiro

A segunda dose da vacina contra Covid-19 começou a ser aplicada na tarde desta quarta-feira (17), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . A maior cidade da região iniciou a vacinação pelos plantonistas do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, que é referência para atendimento a casos suspeitos da doença.

Na manhã desta quinta-feira (18), a imunização será feita nas instituições de longa permanência, vacinando os idosos e cuidadores. Em seguida, até sexta-feira (19), receberão a segunda dose os profissionais dos hospitais Infantil e Unimed de Cachoeiro.

Segundo a prefeitura, os outros hospitais do município receberão a segunda dose a partir da próxima semana, de acordo com as datas estabelecidas nos cartões de vacina dos profissionais.

“Os profissionais que receberam esta segunda dose foram vacinados nos dias 18 e 19 de janeiro nos locais de trabalho e, novamente, iremos percorrer estes locais. Recebemos 2.248 doses, exclusivamente, para a segunda dose e, é claro, que ainda receberemos outras doses referente à segunda dose”, explicou Horminda Gonçalves, coordenadora do Programa de Imunização de Cachoeiro.

Para a primeira dose, o município recebeu 6.666 doses. Destas, 5.387 já foram aplicadas em profissionais de saúde e idosos de ILPIs e 680 em idosos a partir de 90 anos.