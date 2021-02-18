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Panorama

Covid-19: ES chega a 6.234 mortes e passa de 313 mil casos

A vacinação também avança gradativamente e 105.133 pessoas já receberam a primeira dose; nas últimas 24 horas, 3.420 foram imunizadas

Publicado em 

18 fev 2021 às 17:17

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:17

Coronavírus
O coronavírus já infectou 313.676 pessoas em todo o Espírito Santo  Crédito: Pixabay
Mais 25 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (18), totalizando 6.234 óbitos provocados pelo coronavírus. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.062 novos casos, chegando a 313.676 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 41.124. Na sequência, aparecem Serra (39.601), Vitória (33.997) e Cariacica (24.896).
Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.123 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.625.

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A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 296.340, sendo 1.772 nas últimas 24 horas. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 942 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.
A vacinação também avança gradativamente e 105.133 pessoas já receberam a primeira dose, das quais 3.420 nas últimas 24 horas.

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