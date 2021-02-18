Covid-19: ES chega a 6.234 mortes e passa de 313 mil casos

O coronavírus já infectou 313.676 pessoas em todo o Espírito Santo Crédito: Pixabay

Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.123 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.625.

A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 296.340, sendo 1.772 nas últimas 24 horas. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 942 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.