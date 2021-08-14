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Processo de vacinação

Brasil tem 53,6% da população vacinada com ao menos uma dose contra a covid

O número de vacinados com ao menos uma dose contra a covid-19 chegou a 113.503.627 no Brasil. Aqueles que receberam duas doses ou vacinas de aplicação única são 49.019.161

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 08:15

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 ago 2021 às 08:15
Vacinas
Frascos das vacinas Coronavac, Astrazeneca, e Pfizer Crédito: Carlos Alberto Silva
O número de vacinados com ao menos uma dose contra a covid-19 chegou nesta sexta-feira (13) a 113.503.627 no Brasil, o que corresponde a 53,60% da população. Enquanto isso, aqueles que receberam duas doses ou vacinas de aplicação única são 49.019.161, o equivalente a 23,15% do total.
Ao todo, o país aplicou 2.206.809 doses de imunizantes anticovid nas últimas 24 horas. Foram administradas 1.457.480 primeiras doses, 735.804 doses de reforço e 13.525 vacinas de dose única. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 25 Estados e Distrito Federal. Isso porque nesta sexta, em especial, o Acre não informou as informações de vacinação a tempo.
São Paulo continua na liderança como o Estado que, proporcionalmente, mais vacinou com a primeira dose, com 65,73% dos habitantes parcialmente imunizados. Ao mesmo tempo, o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem imunizada com duas doses ou dose única: 37,32%.

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