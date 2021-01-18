Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil registra média móvel de 961 mortes diárias pelo coronavírus
Registro

Brasil registra média móvel de 961 mortes diárias pelo coronavírus

De acordo com o consórcio, o Brasil já tem 209.868 mortes e 8.483.105 pessoas infectadas desde o início da pandemia no país
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jan 2021 às 07:24

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 07:24

Coronavírus - Covid19
Brasil registra 518 mortes e 29.196 novos casos pelo coronavírus nas últimas 24 horas Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay 2
Brasil registrou 518 mortes e 29.196 novos casos pelo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com os dados reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação. A média móvel de óbitos pela doença, que considera as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 961 neste domingo (17).
De acordo com o consórcio, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, o Brasil já tem 209.868 mortes e 8.483.105 pessoas infectadas desde o início da pandemia no país. O balanço é feito a partir de dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde.
Dados do Ministério da Saúde apontam que, ao todo, 7.411.654 de pessoas já se recuperaram do coronavírus no país. Outras 866.598 continuam com casos ativos da doença, ou seja, em acompanhamento médico após o diagnóstico positivo. As informações foram atualizadas às 18h pela pasta.

Veja Também

Após festas, crescem surtos familiares da Covid-19

CONSÓRCIO DOS VEÍCULOS DE IMPRENSA

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.
Neste domingo, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 33.040 novos casos e mais 551 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 8.488.099 pessoas infectadas e 208.847 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

Veja Também

Doria: "hoje é um dia muito especial para milhões de brasileiros"

Covid-19: em janeiro, Brasil deve ter doses para só 30% do público inicial

Brasil quer enviar avião para buscar vacinas, mas Índia diz que é "muito cedo"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados