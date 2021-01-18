Brasil registra média móvel de 961 mortes diárias pelo coronavírus

Brasil registra 518 mortes e 29.196 novos casos pelo coronavírus nas últimas 24 horas Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay 2

Brasil registrou 518 mortes e 29.196 novos casos pelo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com os dados reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação. A média móvel de óbitos pela doença, que considera as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 961 neste domingo (17).

De acordo com o consórcio, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, o Brasil já tem 209.868 mortes e 8.483.105 pessoas infectadas desde o início da pandemia no país. O balanço é feito a partir de dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde.

Dados do Ministério da Saúde apontam que, ao todo, 7.411.654 de pessoas já se recuperaram do coronavírus no país. Outras 866.598 continuam com casos ativos da doença, ou seja, em acompanhamento médico após o diagnóstico positivo. As informações foram atualizadas às 18h pela pasta.

CONSÓRCIO DOS VEÍCULOS DE IMPRENSA

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.