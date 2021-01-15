Brasil quer enviar avião para buscar vacinas, mas Índia diz que é "muito cedo"

O Brasil tem um avião pronto para decolar com a missão de buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Freepik

A Índia não começou seu programa de imunização contra a Covid-19 e, por isso, considera muito cedo para se comprometer em exportar doses do imunizante, inclusive para o Brasil, diz o Hindustan Times, jornal do país. Enquanto isso, o Brasil tem um avião pronto para decolar com a missão de buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca produzidas no país.

Fontes do jornal afirmam que a decisão de exportar doses de imunizante para outros países deve demorar mais tempo.

A informação é corroborada pela fala, durante esta semana, do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Anurag Srivastava. Questionada sobre exportação de vacinas, ele afirmou que o programa de imunização do país seria lançado no sábado e, portanto, ainda era muito cedo para discutir a entrega a outras nações.

"Você deve se lembrar que o primeiro-ministro já afirmou que a produção e capacidade de entrega da Índia serão usados para o benefício de toda a humanidade para combater essa crise", disse Srivastava. "O processo de vacinação na Índia está apenas começando. É muito cedo para dar uma resposta específica sobre destinação para outras países enquanto ainda estamos analisando os cronogramas de produção e entrega. Nós tomaremos decisões a esse respeito no devido tempo, isso pode demorar."

Enquanto isso, no Brasil, um avião da Azul foi fretado pelo Ministério da Saúde para buscar as 2 milhões de doses da vacina de Oxford na Índia. O plano de partida, porém, foi adiado nesta quinta-feira (14) e o novo plano é ele deixar o Brasil na sexta-feira (15), às 23 horas.

O avião estava previsto para sair do país às 13h desta quinta com destino a Recife, de onde iria partir direto para a cidade indiana de Mumbai. Agora, ele saíra da capital pernambucana somente na sexta-feira.