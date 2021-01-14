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Contra Covid-19

PT solicita ao Congresso realização de campanha publicitária para vacinação

A ideia da sigla é alertar a população sobre a necessidade de imunização e eficácia da vacina para evitar a disseminação da doença.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jan 2021 às 18:35

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 18:35

A Associação Médica Brasileira considera ser urgente o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil
A Associação Médica Brasileira considera ser urgente o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil Crédito: Freepik/ @jcomp
O Partido dos Trabalhadores solicitou ao Congresso Nacional nesta quinta-feira (14), a elaboração e implementação de uma campanha publicitária de utilidade pública para conscientizar a população brasileira sobre a vacinação contra a Covid-19. A ideia da sigla é alertar a população sobre a necessidade de imunização e eficácia da vacina para evitar a disseminação da doença.
O partido justifica no pedido o agravamento da crise sanitária nacional por conta da pandemia e a "sabotagem do governo federal às medidas necessárias para a redução da disseminação da contaminação pelo vírus".
A sigla também ressaltou que a vacina "é a forma mais fácil e eficaz de se proteger contra doenças e que, atualmente, tem sofrido grande ataque, inclusive por parte do Presidente da República, gerando receio em parcela da população que passou a ter dúvidas quanto à eficácia e à segurança da imunização".
O PT sugere que seja realizada, além de uma campanha publicitária nacional para divulgar a vacinação, a convocação de rede nacional de rádio e TV para um pronunciamento "a ser conduzido, preferencialmente, pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar as ações de Enfrentamento à Covid-19".
O documento enviado é assinado pela presidente nacional, Gleisi Hoffmann, e pelos líderes do PT na Câmara, Ênio Verri (PR), e no Senado, Rogério Carvalho (SE).
Os deputados Reginaldo Lopes (MG) e Rubens Otoni (GO), que integram a Comissão Representativa da Câmara, também subscrevem o pedido.

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