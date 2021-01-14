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STF

Lewandowski pede que estados informem total de insumos em estoque

Determinação atende pedido feito pela Rede Sustentabilidade e tem como objetivo verificar as informações enviadas pelo Ministério da Saúde aos governos estaduais.

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 17:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jan 2021 às 17:40
Ministro do STF Ricardo Lewandowski
Ministro do STF Ricardo Lewandowski Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski determinou que os estados e Distrito Federal informem a quantidade de agulhas e seringas que possuem em seus estoques.
O prazo para cumprir essa medida é de cinco dias.
A decisão do magistrado ainda pede que os entes federativos apontem a quantidade desses insumos destinada à execução do Plano Nacional de Vacinação, ao atendimento das ações ordinárias de saúde pública local e à participação no recente Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.
A determinação atende pedido feito pela Rede Sustentabilidade e tem como objetivo verificar as informações enviadas pelo Ministério da Saúde aos governos estaduais.
Como o jornal Folha de S.Paulo, informou, secretários estaduais de Saúde dizem que a pasta errou os dados em ofício enviado ao STF em que afirma que sete estados não têm seringas e agulhas para a campanha de vacinação contra o coronavírus.
A pasta de Eduardo Pazuello disse que Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina não têm estoque suficiente dos insumos.
A afirmação foi feita em ofício enviado ao STF para cumprir decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que havia determinado que o Ministério da Saúde detalhasse os quantitativos de seringas e agulhas nos estados.

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