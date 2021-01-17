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Vacinação

Doria: "hoje é um dia muito especial para milhões de brasileiros"

"Hoje é dia V, o dia da vacina, da vitória, da verdade, da vida", disse o governador, em pronunciamento no Hospital das Clínicas, em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jan 2021 às 16:16

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 16:16

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB)
O governador de São Paulo, João Doria Crédito: Reprodução Twitter
Logo após a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford, o governador do Estado de São Paulo, João Dória Jr. (PSDB) afirmou neste domingo, 17, que hoje é um dia muito especial, para milhões de brasileiros que estão sofrendo com a covid-19.
"Hoje é dia V, o dia da vacina, da vitória, da verdade, da vida", disse o governador, em pronunciamento no Hospital das Clínicas, em São Paulo.
E completou que é o dia de hoje é um "triunfo da ciência" contra negacionistas, que "preferem o cheiro da morte à alegria da vida".

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