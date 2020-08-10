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Números da pandemia

Brasil registra 703 mortes por Covid-19 em 24h e total alcança 101.752

Já o total de casos subiu 22.048 no País, ao montante de 3.057 470
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 20:05

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 20:05

Covid-19
Covid-19 já matou mais de 101 mil brasileiros Crédito: Pixabay
O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 703 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta segunda-feira, 10, o Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 101.752 - o segundo maior número de vítimas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos (161.842, 558 desde ontem).
Já o total de casos subiu 22.048 no País, ao montante de 3.057 470. Também nesta métrica, o Brasil está somente atrás dos Estados Unidos. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o total de contaminações em solo americano subiu 48.690 desde ontem, para 5.023.649.
A região brasileira mais afetada pela doença é a Sudeste, que concentra quase um terço das infecções (1.056.575) e 45% das mortes (45.620). Em seguida, vem o Nordeste, com 957.876 casos e 30.952 mortes; o Norte com, respectivamente, 448.476 e 12.394; o Centro-Oeste, com 309.457 e 6.430; e o Sul, 285.086 e 6.356.

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