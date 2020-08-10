Brasil registra 703 mortes por Covid-19 em 24h e total alcança 101.752

Covid-19 já matou mais de 101 mil brasileiros Crédito: Pixabay

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 703 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta segunda-feira, 10, o Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 101.752 - o segundo maior número de vítimas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos (161.842, 558 desde ontem).

Já o total de casos subiu 22.048 no País, ao montante de 3.057 470. Também nesta métrica, o Brasil está somente atrás dos Estados Unidos. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o total de contaminações em solo americano subiu 48.690 desde ontem, para 5.023.649.