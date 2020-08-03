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Números do ministério

Brasil registra 561 mortes por Covid-19 em 24h e total chega a 94.665

Os casos registrados subiram 16.641 no período, para 2.750.318 contaminações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 19:32

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 19:32

Coronavírus
Coronavírus tem números em crescimento no Brasil Crédito: Freepik
O Brasil notificou nas últimas 24 horas 561 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta segunda-feira (3)  o Ministério da Saúde. O total de óbitos pela doença no País chegou a 94.665. Já os casos registrados subiram 16.641 no período, para 2.750.318 contaminações.
O Estado de São Paulo segue como o mais afetado pela doença no País. São ao todo 560.218 casos registrados e 23.365 mortes informadas.
Em todo o mundo, o Brasil é o segundo país com mais casos e óbitos por Covid-19, atrás somente dos Estados Unidos. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano (CDC, na sigla em inglês), 4.649.102 pessoas foram contaminadas pelo vírus (47.576 registradas nas últimas 24 horas) e 154.471 perderam a vida (469 notificações a mais do que ontem).

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