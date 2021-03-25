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Recorde de casos

Brasil registra 2.639 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24h

O número de diagnósticos confirmados da doença no último dia bateu novo recorde, com quase 100 mil casos. Os dados foram  reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa

Publicado em 25 de Março de 2021 às 20:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mar 2021 às 20:28
Coronavírus
Coronavírus: Brasil tem mais de 300 mil mortes pela doença Crédito: Pixabay
O Brasil registrou nas últimas 24 horas 2.639 novos óbitos decorrentes da Covid-19, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Com as novas mortes, o País chegou a um total de 303.726 vítimas da doença desde o início da pandemia. O número de diagnósticos confirmados da doença no último dia bateu novo recorde, com quase 100 mil casos.
Os dados do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL coleta dados junto às secretarias estaduais de Saúde. Os números mais recentes mostram o País no pior momento da pandemia, com recordes recentes de casos, internações e mortes.
A média móvel de óbitos ficou em 2.276 nesta quinta-feira, 25. O número leva em consideração dados dos últimos sete dias para melhor avaliar a tendência da pandemia nas cidades brasileiras. A média tem se mantido acima de 2 mil desde o dia 17 de março. Na última semana, 15.931 pessoas morreram em decorrência da covid-19.

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Segundo o boletim do consórcio, o Brasil registrou 97.586 novos casos nas últimas 24 horas, chegando a um total de 12.324.765 diagnósticos confirmados. Os 97 mil novos casos é o maior volume de registros em um único dia desde o início da pandemia.
Especialistas destacam que essa elevação pode ter como efeito crescimento nas internações nas próximas semanas. De acordo com o Ministério da Saúde, o País tem 10.772.549 pessoas recuperadas da doença e 1.244.158 seguem em acompanhamento médico.

CONSÓRCIO DE IMPRENSA REÚNE DADOS DESDE 8 DE JUNHO

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

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