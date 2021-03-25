Brasil registra 2.639 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24h

Coronavírus: Brasil tem mais de 300 mil mortes pela doença Crédito: Pixabay

Brasil registrou nas últimas 24 horas 2.639 novos óbitos decorrentes da Covid-19 , segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Com as novas mortes, o País chegou a um total de 303.726 vítimas da doença desde o início da pandemia. O número de diagnósticos confirmados da doença no último dia bateu novo recorde, com quase 100 mil casos.

Os dados do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL coleta dados junto às secretarias estaduais de Saúde. Os números mais recentes mostram o País no pior momento da pandemia, com recordes recentes de casos, internações e mortes.

A média móvel de óbitos ficou em 2.276 nesta quinta-feira, 25. O número leva em consideração dados dos últimos sete dias para melhor avaliar a tendência da pandemia nas cidades brasileiras. A média tem se mantido acima de 2 mil desde o dia 17 de março. Na última semana, 15.931 pessoas morreram em decorrência da covid-19.

Segundo o boletim do consórcio, o Brasil registrou 97.586 novos casos nas últimas 24 horas, chegando a um total de 12.324.765 diagnósticos confirmados. Os 97 mil novos casos é o maior volume de registros em um único dia desde o início da pandemia.

Especialistas destacam que essa elevação pode ter como efeito crescimento nas internações nas próximas semanas. De acordo com o Ministério da Saúde, o País tem 10.772.549 pessoas recuperadas da doença e 1.244.158 seguem em acompanhamento médico.

CONSÓRCIO DE IMPRENSA REÚNE DADOS DESDE 8 DE JUNHO