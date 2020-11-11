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Dados incompletos

Brasil registra 201 mortes por Covid-19 em 24h, total chega a 162.829

Em 24 horas, o País registrou 25.012 casos do novo coronavírus, elevando o total para 5.700.044

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 21:00
Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política
Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay
O Brasil registrou 201 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 10. Com isso, o País chega a 162.829 óbitos pela doença. Os números de alguns Estados, no entanto, não estão atualizados, em razão de problemas técnicos sofridos pela rede do Ministério da Saúde desde a semana passada.
Segundo o ministério informou nesta terça, os números relativos a São Paulo, por exemplo, são referentes à última quinta-feira, 5, quando o Estado tinha 1.125.936 casos de covid-19 e 39.717 mortes. O número de mortes em Minas Gerais, de 9.204, ainda é de sábado, 7. Os dados referentes a óbitos em Mato Grosso do Sul (1 640) tiveram última atualização na sexta-feira, 6. Os números de mortos no Rio de Janeiro (20.905) e Goiás (5.874) são de ontem, 9.
Em 24 horas, o País registrou 25.012 casos do novo coronavírus, elevando o total para 5.700.044. Os dados relativos a pacientes já recuperados da doença e em acompanhamento também estão desatualizados. Segundo o ministério, "as informações serão atualizadas ou corrigidas após restabelecimento da rede do Ministério da Saúde".

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