Brasil registra 1.175 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 104 201

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.175 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta quarta, 12, o Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 104.201 - o segundo maior número de vítimas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos (163.651, 1.244 a mais do que ontem).
Já o total de casos subiu 55.155 no País, ao montante de 3.164 785. Também nesta métrica, o Brasil está somente atrás dos Estados Unidos. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o total de contaminações em solo americano subiu 55.540 desde ontem, para 5.119.711.