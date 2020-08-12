Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil registra 1.175 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 104 201
Números do governo

Brasil registra 1.175 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 104 201

O total de casos subiu 55.155 no País, ao montante de 3.164 785

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 19:41
Covid-19
O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.175 mortes em decorrência do novo coronavírus Crédito: Pixabay
O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.175 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta quarta, 12, o Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 104.201 - o segundo maior número de vítimas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos (163.651, 1.244 a mais do que ontem).
Já o total de casos subiu 55.155 no País, ao montante de 3.164 785. Também nesta métrica, o Brasil está somente atrás dos Estados Unidos. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o total de contaminações em solo americano subiu 55.540 desde ontem, para 5.119.711.

Veja Também

Coronavírus: Cachoeiro é a primeira cidade polo a atingir risco baixo

Coronavírus: ES registra 2.804 mortes e passa de 95 mil casos

ES pode voltar à fase de transmissão local do coronavírus em outubro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, mora em Guaçuí e desapareceu após uma festa em Vila Velha
Corpo de advogado que desapareceu após festa em Vila Velha é encontrado
Imagem de destaque
Dor no peito nem sempre é igual: 5 mitos e verdades sobre o sintoma que pode indicar risco ao coração
Nome sujo? Saiba onde buscar socorro no ES para quitar dívidas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados