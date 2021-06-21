Brasil completa 150 dias com média de mais de 1.000 mortes diárias por Covid

Sepultamentos no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, durante pandemia de Covid-19 Crédito: Alex Pazuello/Semcom

O Brasil registrou 1.050 mortes por Covid-19 e 45.348 novos casos de Covid-19 neste domingo (20). Com isso, o total de mortes no país chegou a 501.918 e o de casos a 17.926.393 desde o início da pandemia.

No sábado (19), o país ultrapassou a triste marca de meio milhão de vítimas do coronavírus, segundo registros oficiais das secretarias de Saúde dos Estados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número real, porém, deve ser ainda maior, já que nem todos os infectados fazem o exame para detectar a presença do coronavírus.

O número de novos casos registrado na última sexta (18) foi o recorde do país, 98.135. A marca anterior havia sido alcançada em 25 de março, com 97.586 registros.

A média móvel de mortes por dia ficou em 2.063, quinto dia consecutivo com o número acima de 2.000 -já são 150 dias acima de mil mortes diárias.

A média é um instrumento estatístico que busca amenizar variações nos dados, como os que costumam acontecer aos finais de semana e feriados. O dado é calculado pela soma das mortes dos últimos sete dias e pela divisão do resultado por sete.

VACINAÇÃO

O Brasil aplicou 518.615 doses de vacinas contra Covid-19 entre sábado e domingo. Segundo dados das secretarias estaduais de Saúde, foram aplicadas 481.273 injeções da primeira e 37.342 da segunda dose.

No total, 63.187.356 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid no país --24.280.894 delas já receberam a segunda dose do imunizante.

Especialistas alertam que cuidados básicos como uso de máscara, distanciamento social e higiene das mãos devem ser mantidos mesmo após a aplicação das duas doses do imunizante, uma vez que nenhuma vacina garante 100% de proteção contra a doença.

Dados da pesquisa na cidade de Serrana, no interior de SP, indicam que uma retomada mais segura da vida normal deve ser feita quando pelo menos 60% de toda a população estiver imunizada, ou pelo menos 75% da população adulta. A cidade viu uma queda de 95% no número de óbitos após ter alcançado mais de 95% da população adulta completamente imunizada.

Com os dados vacinais deste domingo, 29,8% da população brasileira recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid e 11,5% recebeu a segunda.

Os dados do país, coletados até às 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.