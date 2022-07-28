Bolsonaro volta a polemizar com DiCaprio: 'Você de novo, Leo?'

Com uma série de publicações em inglês com erros de tradução e de dados, o perfil do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Twitter voltou a provocar o ator norte-americano Leonardo DiCaprio na noite desta quarta-feira (27). O artista e ambientalista havia compartilhado uma ilustração sobre o avanço do desmatamento na Amazônia nos últimos anos, de autoria da rede MapBiomas. Em resposta, o perfil de Bolsonaro chamou DiCaprio de "electoral cable", ou "cabo eleitoral", e contestou mais uma vez os dados sobre a devastação da floresta.

"Você de novo, Léo? Assim, você se tornará meu melhor cabo eleitoral, como dizemos no Brasil", escreveu o presidente, em inglês, em resposta a DiCaprio.

O presidente Jair Bolsonaro respondeu Leonardo DiCaprio no Twitter Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Na resposta, Bolsonaro ainda citou, mais uma vez, o iate do artista, como já havia feito em maio deste ano. "Eu poderia dizer a você, novamente, para desistir de seu iate antes de dar uma palestra ao mundo, mas eu conheço os progressistas: você quer mudar o mundo inteiro, mas nunca a si mesmo", escreveu.

MapBiomas é uma iniciativa do Observatório do Clima baseado em pesquisas de especialistas, ONGs e universidades brasileiras e do exterior que monitoram a preservação do meio ambiente do país A ilustração compartilhada por Leonardo DiCaprio no Twitter é um dos materiais divulgados pela entidade sobre o avanço da indústria extrativista na Amazônia.

- You again, Leo? This way, you will become my best electoral cable, as we say in Brazil! I could tell you, again, to give up your yacht before lecturing the world, but I know progressives: you want to change the entire world but never yourselves, so I will let you off the hook. https://t.co/FxCnqhFv6D — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 28, 2022

Um estudo da MapBiomas, publicado em abril, aponta que, nos últimos três anos, sob o governo Bolsonaro, o desmatamento em terras indígenas na Amazônia foi multiplicado por 1,7 quando comparado com a média de 2016 a 2018. Bolsonaro acusa os ambientalistas de "desinformar", mas não cita dados que possam desmentir os levantamentos.