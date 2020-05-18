Bolsonaro recebe apoio de populares na saída do Alvorada

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o empresário Paulo Marinho revelou que o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), um dos filhos do presidente, teve acesso a informações sigilosas sobre investigações da Polícia Federal que tinham como alvo seu então assessor parlamentar Fabrício Queiroz. Flávio Bolsonaro teria recebido o aviso de um delegado da PF antes da Operação Furna da Onça, que teria recomendado ainda que o senador tirasse Queiroz do cargo.