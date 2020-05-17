Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro leva ministros a manifestação e diz que ato é democrático
Aglomeração no Planalto

Bolsonaro leva ministros a manifestação e diz que ato é democrático

Presidente participou neste domingo (17) de nova manifestação em Brasília e disse que o governo federal 'tem dado todo o apoio' para atender doentes da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 14:48

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 14:48

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse neste domingo (17), ao voltar a participar na pandemia do coronavírus de uma manifestação em Brasília, a que chamou de democrática, que o governo federal "tem dado todo o apoio" para atender doentes da Covid-19 e que espera que a epidemia passe logo.
Bolsonaro durante protesto em frente à rampa do Planalto
Bolsonaro falou a apoiadores durante protesto em frente à rampa do Planalto Crédito: Reprodução/ Facebook
"Manifestação pura da democracia. Estou muito honrado com isso. O governo federal tem dado todo o apoio para atender as pessoas que contraíram o vírus e esperamos brevemente ficar livre dessa questão, para o bem de todos nós. O Brasil, tenho certeza, certeza, voltará mais forte", declarou.
Em meio a uma crise política, o mandatário foi à rampa do Palácio do Planalto, juntamente com vários ministros e ao menos dois de seus filhos  Eduardo e Carlos  para saudar os manifestantes. Ele apareceu no alto da rampa do prédio às 12h12, acompanhado de pelo menos 11 ministros, entre eles Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), André Mendonça (Justiça), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Tereza Cristina (Agricultura), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Abraham Weintraub (Educação).
Antes de descer para cumprimentar o público, ele declarou que, nesta vez, não há "nenhuma faixa, nenhuma bandeira que atente contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito".
Protestos anteriores, investigados pela PGR (Procuradoria-Geral da República), tinham pleitos antidemocráticos, como um golpe militar.
"O que nós queremos é resgatar os valores que formam a nossa nacionalidade, respeitar a família", afirmou.
Antes da chegada de Bolsonaro no ato, seguranças do Planalto pediram a manifestantes a retirada de faixas contra o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal), colocadas nas grades de proteção no entorno do local.
A ação foi coordenada pelo general Luiz Fernando Baganha, secretário de segurança e coordenação presidencial do Planalto. Barganha, pessoalmente, pediu a um grupo de apoiadores afastar uma manifestante mais exaltada.

Veja Também

Bolsonaro despista imprensa e fala apenas com apoiadores

Promotoria pede busca e apreensão contra grupo de apoiadores de Bolsonaro

A reportagem presenciou Barganha orientando os seguranças sobre a maneira da abordagem.
"Cheguem com calma. Peçam a retirada. Expliquem que uma conversa prejudicial ao presidente. Ele está muito preocupado com esse tipo de mensagem", afirmou Baganha a seus auxiliares.
Os seguranças abordaram um grupo autointulado "Paraquedistas de Bolsonaro" que estava no local fazendo formação militares. Eles pediram que qualquer tipo de material potencialmente lesivo fosse retirado.
Os militantes, uniformizados com camisas pretas e boina vermelhas, carregavam estiletes, canivetes e sprays de pimenta".

Veja Também

Flávio reage a declarações de ex-aliado: "Invenção de alguém desesperado"

Oposição mira Flávio Bolsonaro e quer ouvir ex-aliado sobre vazamento da PF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De make a skincare: 30 lançamentos de beleza imperdíveis de abril de 2026
Imagem de destaque
Morre, aos 80 anos, pesquisador que ajudou a construir o agro capixaba
O outono é uma estação propícia para procedimentos como
Outono e beleza: veja os procedimentos ideais para pele e cabelo nesta estação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados