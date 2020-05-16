Presidente

Bolsonaro despista imprensa e fala apenas com apoiadores

Na frente do Palácio da Alvorada, Bolsonaro conversa com apoiadores que o aguardavam
Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Maio de 2020 às 15:57

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro, parou no fim da manhã deste sábado (16) na portaria do Palácio da Alvorada para conversar com apoiadores que aguardavam pelo presidente vestidos com camisas verde-amarelo e portando bandeiras. Bolsonaro não falou com a imprensa.
Mais cedo, o presidente esteve reunido com ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. O ministro deixou o Alvorada pouco antes de Bolsonaro falar com seus apoiadores. O presidente retornou ao palácio após falar com os simpatizantes.
Pouco antes de Bolsonaro aparecer na portaria para conversar com os populares, os carros da segurança do presidente deixaram o local. Na sequência, a ambulância que geralmente acompanha o comboio presidencial também deixou o Alvorada, o que fez parte dos jornalistas que aguardavam Bolsonaro seguir o comboio.
Bolsonaro, no entanto, não estava no comboio, como sugeriu o movimento dos veículos, e apareceu na portaria logo depois apenas para falar com seus simpatizantes. Com a saída dos veículos oficiais, alguns profissionais da imprensa haviam se deslocando junto com comboio por avaliar que o presidente estaria em trânsito.

