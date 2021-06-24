Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro nomeia advogada apoiada por evangélicos como juíza substituta no TSE
Mudança na Corte

Bolsonaro nomeia advogada apoiada por evangélicos como juíza substituta no TSE

Maria Claudia Bucchianeri se tornou a favorita ao cargo após receber apoio público da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos (Anajure) no dia 1° de junho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jun 2021 às 11:08

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 11:08

Maria Claudia Bucchianeri em sessão do TRE-DF. Tirada em 28 de novembro de 2017
Maria Claudia Bucchianeri em sessão do TRE-DF Crédito: TRE-DF
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) emitiu decreto nomeando a advogada Maria Claudia Bucchianeri como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A indicação consta em ato normativo publicado no Diário Oficial da União (DOU). Maria Bucchianeri substitui Carlos Bastide Horbach, que assumiu como ministro titular da Corte após Tarcísio Vieira de Carvalho Neto deixar o posto. Ela se tornou a favorita ao cargo após receber apoio público da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos (Anajure) no dia 1º de junho.
Os ministros substitutos terão papel importante no próximo ano: analisar questões envolvendo propaganda política dos candidatos ao Palácio do Planalto. O presidente Bolsonaro deve concorrer a reeleição. A advogada mantém diálogo com os mais diversos grupos políticos. Já defendeu na Justiça desde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL).
A nomeação de Bucchianeri vem em um momento em que Bolsonaro busca se reaproximar dos evangélicos, de olho nas eleições de 2022. Em julho, o presidente deve indicar o Advogado-Geral da União (AGU), André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal (STF), em substituição ao ministro Marco Aurélio Mello, que se aposenta. Mendonça é o favorito à vaga por se adequar ao perfil "terrivelmente evangélico", prometido pelo chefe do Planalto a apoiadores.

LEIA MAIS 

Bolsonaro diz que vai indicar apenas em julho novo ministro do STF

"Não podemos descartar conversa com Ciro", diz Casagrande sobre eleições de 2022

Teto de gastos deve ser tratado com seriedade, não populismo

Filha de Olavo de Carvalho se filia ao PT e quer disputar eleição

Vice-procurador eleitoral pede que Bolsonaro seja multado por propaganda antecipada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro STF TSE
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Rafael Furlanetti, Karine Andrade, Bartira, Nelson Teixeira, Diego Barreto e Ana Carolina Nomura Barreto
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados