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Eleições 2022

Filha de Olavo de Carvalho se filia ao PT e quer disputar eleição

Crítica do bolsonarismo, Heloisa, de 51 anos, afirma que tem a pretensão de concorrer em 2022 ao cargo de deputada estadual em Atibaia (SP), cidade em que mora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jun 2021 às 19:48

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 19:48

Olavo de Carvalho
Olavo de Carvalho é guru bolsonarista Crédito: Reprodução/Facebook
Heloisa de Carvalho, filha do escritor e guru bolsonarista Olavo de Carvalho, se filiou ao PT nesta segunda-feira (21). A informação foi compartilhada nas redes sociais por petistas, como o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), e confirmada pela reportagem.
"Em homenagem à minha primeira dose da vacina da Covid-19 e ao aniversário do [vereador] Eduardo Suplicy, que sou fã e sempre votei, resolvi me filiar hoje", diz à reportagem. Ela afirma que recebeu a primeira dose do imunizante da AstraZeneca.
Crítica do bolsonarismo, Heloisa, de 51 anos, afirma que tem a pretensão de concorrer em 2022 ao cargo de deputada estadual em Atibaia (SP), cidade em que mora. E conta que em 2020 chegou a ser procurada por partidos como o PSL e o PDT.

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Heloisa costuma criticar publicamente o pai. "Mas q​ue o Olavo deve estar soltando fogo pelas ventas, deve. Porque até então, uma coisa é ter uma filha esquerdista. Outra coisa é ter uma filha esquerdista filiada ao PT", segue, entre risos.
"Toda a minha motivação política é para combater o obscurantismo bolsonarista", diz ainda. "Tenho muitos amigos no PT. Conheço o Lula pessoalmente, tenho afinidade com as pautas, as lutas e as pessoas."
Heloisa é moradora de Atibaia há mais de 30 anos. Ela é vizinha da casa onde o PM aposentado Fabrício Queiroz foi preso, em junho de 2020. Queiroz estava em um imóvel do advogado Frederick Wassef, que defende Jair Bolsonaro (sem partido).
​Ao jornal Folha de S.Paulo, na ocasião, disse que sabia que Queiroz estava no local desde abril de 2019 e chegou a postar sobre isso em suas redes sociais, além de informar jornalistas a respeito, mas que não foi levada a sério.

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