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Ataque em Brasília

Bolsonaro fala em 'fato isolado' e diz que explosões devem levar a reflexão

Ex-presidente cobrou diálogo por parte das instituições e sentimento de união após homem morrer ao atacar prédio do STF com bombas

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 15:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 nov 2024 às 15:17
BRASÍLIA - O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) escreveu em sua conta no X (antigo Twitter) um lamento à morte do homem que se explodiu na noite de quarta-feira (13) na Praça dos Três Poderes. Na postagem, Bolsonaro diz ser contra "qualquer ato de violência" e disse que o caso exige reflexão.
"Apesar de configurar um fato isolado, e ao que tudo indica causado por perturbações na saúde mental da pessoa que, infelizmente, acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão. Já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente, e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força", diz trecho.
Bolsonaro cobrou ainda um diálogo por parte das instituições nacionais e um sentimento de união no momento, ao qual se referiu como tragédia.
"Por isso, apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que, neste momento de tragédia, deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional", conclui.

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