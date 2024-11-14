Bolsonaro fala em 'fato isolado' e diz que explosões devem levar a reflexão

BRASÍLIA - O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) escreveu em sua conta no X (antigo Twitter) um lamento à morte do homem que se explodiu na noite de quarta-feira (13) na Praça dos Três Poderes. Na postagem, Bolsonaro diz ser contra "qualquer ato de violência" e disse que o caso exige reflexão.
"Apesar de configurar um fato isolado, e ao que tudo indica causado por perturbações na saúde mental da pessoa que, infelizmente, acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão. Já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente, e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força", diz trecho.
Bolsonaro cobrou ainda um diálogo por parte das instituições nacionais e um sentimento de união no momento, ao qual se referiu como tragédia.
"Por isso, apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que, neste momento de tragédia, deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional", conclui.