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Ataque ao Supremo

Vídeo mostra ação de homem com explosivos em frente ao STF

Francisco Wanderley Luiz chegou à praça dos Três Poderes pouco antes das 19h30 de quarta-feira (13)

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 14:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 nov 2024 às 14:49
BRASÍLIA - Um vídeo do circuito de segurança do STF (Supremo Tribunal Federal) mostra a ação do homem que detonou explosivos em frente à sede da corte no começo da noite de quarta-feira (13).
O homem chega à Praça dos Três Poderes, encontra seguranças e lança fogos de artifício em direção ao prédio. Depois, aparentemente acende um próximo à nuca e deita no chão. O artefato explode em seguida. 
O homem, que pouco antes havia detonado o próprio carro a cerca de 300 metros da Esplanada dos Ministérios, já foi candidato a vereador pelo PL em Santa Catarina e esteve no STF (Supremo Tribunal Federal) em agosto.
Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, era chaveiro e disputou a eleição de 2020 com o nome de urna Tiü França, em Rio do Sul (SC), mas não foi eleito. Antes de morrer, publicou uma série de mensagens sobre o ataque, misturando declarações de cunho político e religioso.
Francisco também mantinha um perfil no X (ex-Twitter), onde publicava uma série de vídeos de outras redes sociais, alguns com cunho religioso, outros com músicas internacionais antigas, e um vídeo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em um comício na Pensilvânia.

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