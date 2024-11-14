Vídeo mostra ação de homem com explosivos em frente ao STF

BRASÍLIA - Um vídeo do circuito de segurança do STF (Supremo Tribunal Federal) mostra a ação do homem que detonou explosivos em frente à sede da corte no começo da noite de quarta-feira (13).

O homem chega à Praça dos Três Poderes, encontra seguranças e lança fogos de artifício em direção ao prédio. Depois, aparentemente acende um próximo à nuca e deita no chão. O artefato explode em seguida.

O homem, que pouco antes havia detonado o próprio carro a cerca de 300 metros da Esplanada dos Ministérios, já foi candidato a vereador pelo PL em Santa Catarina e esteve no STF (Supremo Tribunal Federal) em agosto.

Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, era chaveiro e disputou a eleição de 2020 com o nome de urna Tiü França, em Rio do Sul (SC), mas não foi eleito. Antes de morrer, publicou uma série de mensagens sobre o ataque, misturando declarações de cunho político e religioso.