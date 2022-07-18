Bolsonaro diz ter certeza de vitória sobre Lula: "É o Flamengo  enfrentando o Bangu"

As declarações foram dadas a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse que pretende permanecer na cidade para acompanhar o desfile do Dia da Independência do País. "O Sete de Setembro acho que vai ser muito grande no Brasil", disse. "Casa com os 200 anos da nossa independência."

Jair Bolsonaro quer organizar manifestação em 7 de Setembro para "sensibilizar o Judiciário". Crédito: Alan Santos / PR

No ano passado, a data representou um dos momentos mais tensos do governo Bolsonaro, quando o presidente acirrou as tensões institucionais com ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso . Ao discursar nos atos de Brasília e de São Paulo, ele chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "canalha" e ameaçou descumprir decisões da Corte.

No início de junho de 2022, Bolsonaro afirmou que seus apoiadores estariam organizando um 7 de setembro para "sensibilizar" o Judiciário.