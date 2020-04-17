Bolsonaro diz que indicará nomes para novo segundo escalão da Saúde

Com a troca no comando do Ministério da Saúde , o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (16) que o segundo escalão deve ser alterado mesmo em meio a uma pandemia do coronavírus.

Jair Bolsonaro diz que novo ministro vai poder escolher alguns nomes, mas vai indicar integrantes da equipe Crédito: Carolina Antunes/PR

Na entrada do Palácio da Alvorada, ele disse que todos os secretários serão trocados e que ele pretende indicar pessoalmente nomes para a nova equipe da pasta, que deve passar por um período de transição.

"Não estamos com pressa em demitir. Mas, obviamente, alguns nomes serão trocados com toda a certeza", disse. "Ele [novo ministro] logicamente vai nomear boas pessoas. Eu vou indicar algumas pessoas também. Já foram sugeridos nomes", afirmou.

Bolsonaro disse que o novo ministro, Nelson Teich, "pensa da mesma maneira" que ele em muitos assuntos, entre eles, de acordo com o presidente, sobre a utilização da hidroxiclororoquina em paciente em estágio inicial da doença.

Ele ressaltou que, embora não tenham ainda estudos conclusivos sobre a utilização da substância no tratamento da doença, "não tem outra alternativa no momento".

"Pode ser que a cloroquina não dê certo, mas você não tem outra alternativa no momento. E outra: não tem esse efeito colateral todo como alguns dizem. Obviamente, tem que ter uma recomendação médica, mas é usada a segunda versão desde 1955", disse. "Essa é a minha opinião de leigo, eu faria isso [usar mesmo antes de finalizar os estudos]", acrescentou.

PONTO ELETRÔNICO NO DISCURSO?

O presidente disse ainda que, diferentemente do que foi aventado nas redes sociais, ele não usou ponto eletrônico no pronunciamento que fez mais cedo sobre a troca na pasta.