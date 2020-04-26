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Bolsonaro deve indicar Jorge Oliveira para o Ministério da Justiça

Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência pode ser anunciado neste domingo (26) para substituir Moro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 12:23

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 12:23

Jorge Oliveira é o nome mais cotado para substituir Sergio Moro na pasta da Justiça
Jorge Oliveira é o nome mais cotado para substituir Sergio Moro na pasta da Justiça Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, pode ser anunciado neste domingo (26) como novo Ministro da Justiça, em substituição a Sergio Moro, que pediu demissão na semana passada. De acordo com interlocutor do presidente Jair Bolsonaro, o martelo ainda não foi batido, mas a chance de isso ocorrer "é de 90%".?

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Bolsonaro tinha sido aconselhado a buscar um nome consagrado no meio jurídico para ocupar o lugar do ex-juiz, alguém que gozasse até de maior respeitabilidade que o magistrado, ainda que não tão popular.
Algumas sondagens foram feitas, sem sucesso: o jurista Ives Gandra Martins Filho, do TST (Tribunal Superior do Trabalho), por exemplo, foi procurado. Mas disse que preferia seguir na corte por não ter o perfil político necessário para o cargo.
Outros magistrados foram aventados e também sondados. A tendência, no entanto, é que o presidente resolva o problema com uma solução caseira.
Oliveira é amigo da família de Bolsonaro. O pai dele trabalhou no passado com o presidente e ele mesmo foi chefe de gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos de Bolsonaro.

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