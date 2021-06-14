Bolsonaro apaga tuíte em que informava chegada de vacina da Janssen

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apagou de sua conta no Twitter mensagem com informação incorreta de que lote de 3 milhões de doses de vacinas da Janssen chegaria nesta terça, 15, ao Brasil. "Brasil deverá receber 3 milhões de doses da vacina da Janssen até esta terça. A vacina é de dose única e vai acelerar o andamento da imunização", escreveu ele por volta das 14h45.
A postagem foi feita cerca de uma hora após o Ministério da Saúde informar à reportagem do Broadcast Político o adiamento da entrega dos imunizantes prevista inicialmente para terça-feira, dia 15. De acordo com a Pasta, as vacinas devem chegar "ainda esta semana ao País em três remessas", em datas estipuladas nos próximos dias pelo laboratório.
A Johnson & Johnson, farmacêutica responsável pela produção da vacina, também confirmou o atraso, sem explicar o motivo, mas garantiu que mantém diálogo com autoridades brasileiras para disponibilizar a vacina no País o quanto antes.
"A companhia está comprometida em oferecer acesso global igualitário à sua vacina contra a covid-19 em um modelo sem fins lucrativos para uso emergencial durante a pandemia. Como parte deste compromisso, reconhece a importância de assegurar que as pessoas no Brasil tenham acesso ágil à sua vacina", informou em respostas ao Broadcast Político.