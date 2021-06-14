Bolsonaro apaga tuíte em que informava chegada de vacina da Janssen

A Johnson & Johnson, farmacêutica responsável pela produção da vacina, também confirmou o atraso, sem explicar o motivo, mas garantiu que mantém diálogo com autoridades brasileiras para disponibilizar a vacina no País o quanto antes.

"A companhia está comprometida em oferecer acesso global igualitário à sua vacina contra a covid-19 em um modelo sem fins lucrativos para uso emergencial durante a pandemia. Como parte deste compromisso, reconhece a importância de assegurar que as pessoas no Brasil tenham acesso ágil à sua vacina", informou em respostas ao Broadcast Político.