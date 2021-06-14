Ministro da Saúde diz que vacinará Bolsonaro "quando ele assim desejar"

Jair Bolsonaro ao lado do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Crédito: Marcelo Queiroga/ Instragram

"O presidente sempre brigou pela liberdade das pessoas. O nosso governo é um governo liberal que defende o direito à liberdade, o direito às escolhas e na hora que o presidente se sentir confortável, ele vai tomar a decisão dele", afirmou Queiroga na saída do Ministério da Saúde nesta tarde.

Crítico da imunização, na semana passada Bolsonaro repetiu que seria o último a se vacinar contra covid-19 e que daria lugar a quem precisasse e estivesse "desesperado".

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