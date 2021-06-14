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Imunização

Ministro da Saúde diz que vacinará Bolsonaro "quando ele assim desejar"

Segundo Queiroga, o "governo é um governo liberal que defende o direito à liberdade, o direito às escolhas e na hora que o presidente se sentir confortável"

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:01

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:01
Jair Bolsonaro ao lado do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga
Jair Bolsonaro ao lado do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Crédito: Marcelo Queiroga/ Instragram
ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou nesta segunda-feira (14) que irá vacinar o presidente Jair Bolsonaro contra a Covid-19 "quando ele assim desejar". Hoje, Queiroga participou de ação simbólica em Brasília e aplicou doses da vacina no ministro de Relações Exteriores, Carlos França, e no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
"O presidente sempre brigou pela liberdade das pessoas. O nosso governo é um governo liberal que defende o direito à liberdade, o direito às escolhas e na hora que o presidente se sentir confortável, ele vai tomar a decisão dele", afirmou Queiroga na saída do Ministério da Saúde nesta tarde.
Crítico da imunização, na semana passada Bolsonaro repetiu que seria o último a se vacinar contra covid-19 e que daria lugar a quem precisasse e estivesse "desesperado".

COPA AMÉRICA

O ministro também informou que até o momento foram identificados dez trabalhadores dos hotéis onde estão os atletas e comissão técnica que disputam a Copa América contaminados pelo novo coronavírus. Segundo Queiroga, os trabalhadores e com quem eles mantiveram contatos foram isolados.

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