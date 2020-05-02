Bolsonaristas protestam em frente à casa de Alexandre de Moraes

Um grupo de bolsonaristas fez um protesto na frente do prédio onde mora o ministro Alexandre de Moraes na tarde deste sábado (2), em São Paulo.
Cerca de 20 pessoas foram ao local, com camisetas e bandeiras do Brasil.
"Advogado do PCC, eu vim aqui só pra te ver", gritavam.
"Aqui não é sanduíche de mortadela, não", falou um dos manifestantes no microfone.
A ação ocorreu em meio à briga entre Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal.
O presidente afirmou que a decisão de Moraes foi política.
Os manifestantes chamaram o ministro de bandido. A Polícia Militar foi ao local.?