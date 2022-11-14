Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaristas fazem protesto e xingam ministros do STF em NY
Evento nos EUA

Bolsonaristas fazem protesto e xingam ministros do STF em NY

Magistrados estão nos EUA para evento do grupo de Doria. Estão presentes no evento, além de 260 empresários, políticos e convidados, os ministros Barroso, Moraes, Cármem Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 nov 2022 às 16:35

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 16:35

IGOR GIELOW
NOVA YORK, EUA - Um grupo de bolsonaristas passou parte da tarde do domingo (13) protestando em frente a um hotel em Nova York onde estão hospedados seis ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), reunidos para um evento promovido pelo Lide, grupo da família do ex-governador paulista João Doria.
Uma mulher chegou a xingar o ministro Luís Roberto Barroso num passeio pela Times Square, ponto turístico da cidade. "Não seja grosseira", respondeu o magistrado, antes de dizer: "Passe bem". Outros três ministros, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes deixaram o hotel sob xingamentos, com escolta de seguranças.
Bolsonaristas xingam ministros do STF em Nova York
Bolsonaristas xingam ministros do STF em Nova York Crédito: Niyi Fote/TheNews2/Folhapress
"Ei, Xandão, seu lugar é na prisão", gritaram os manifestantes para Moraes, usando um de seus apelidos. Ele preside o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e é um dos maiores antagonistas do bolsonarismo.
A Lide Brazil Conference ocorrerá nesta segunda (14) e terça (15) no New York Harvard Club, que fica a poucos metros do hotel, no centro de Manhattan. Os bolsonaristas cantaram o hino nacional e rezaram um Pai Nosso ao longo do dia, entre crítica à derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições deste ano.
Uma mulher que se identificou como Maria afirmou que estava presente, enrolada numa bandeira brasileira, para "denunciar ao mundo a farsa" que teria ocorrido na eleição. Os manifestantes se apoiam em teses falsas de que o sistema eleitoral é fraudado e que o TSE ajudou Lula.
O Lide pediu auxílio à polícia de Nova York, que colocou dois carros com equipes na frente do hotel. Não houve incidentes, contudo. Em redes sociais, os manifestantes pediram para que um ato maior ocorra nesta terça, feriado da República no Brasil.
Estão presentes no evento de Doria, além de 260 empresários, políticos e convidados, os ministros Barroso, Moraes, Cármem Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.
*O jornalista Igor Gielow viaja a convite do Lide

Veja Também

Gleisi pode integrar governo Lula, abrindo disputa sobre comando do PT

Movimento negro busca chefia de ministérios com mais verba no governo Lula

Janja cita Evita e Michelle Obama e promete combater machismo e racismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

nova york STF João Doria Eleições 2022 Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados