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Condomínio fechado

Bilionário brasileiro, mulher e cachorros são achados mortos em SP

Os corpos de Bezerra e da mulher foram encontrados no quarto da casa, que fica localizada em um condomínio fechado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 set 2023 às 15:36

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 15:36

O banqueiro Binho Bezerra e a esposa Luciana foram encontrados mortos na manhã deste sábado (9), na casa de veraneio da família na praia de Iporanga, em Guarujá, litoral de São Paulo. A suspeita inicial é que um vazamento de gás tenha provocado a morte do casal, mas a polícia investigará o caso e uma perícia será realizada no local.
Bilionário brasileiro, mulher e cachorros são encontrados mortos em casa em Guarujá
O banqueiro e a esposa encontrados mortos Crédito: Redes sociais
Os corpos de Bezerra e da mulher foram encontrados no quarto da casa, que fica localizada em um condomínio fechado. Dois cachorros também estavam mortos no local.
O banqueiro apareceu na lista de bilionários brasileiros divulgada pela revista Forbes, no fim do ano passado. Bezerra estava na 205ª posição, com patrimônio de R$ 1,55 bilhão. Segundo a publicação, o empresário fazia parte da terceira geração de controladores do BicBanco, hoje CCB Brasil, que foi vendido a o China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão, em 2013.

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