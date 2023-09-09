Bilionário brasileiro, mulher e cachorros são achados mortos em SP

O banqueiro Binho Bezerra e a esposa Luciana foram encontrados mortos na manhã deste sábado (9), na casa de veraneio da família na praia de Iporanga, em Guarujá, litoral de São Paulo. A suspeita inicial é que um vazamento de gás tenha provocado a morte do casal, mas a polícia investigará o caso e uma perícia será realizada no local.

O banqueiro e a esposa encontrados mortos Crédito: Redes sociais

Os corpos de Bezerra e da mulher foram encontrados no quarto da casa, que fica localizada em um condomínio fechado. Dois cachorros também estavam mortos no local.