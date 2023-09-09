Bilionário brasileiro, mulher e cachorros são achados mortos em SP

O banqueiro Binho Bezerra e a esposa Luciana foram encontrados mortos na manhã deste sábado (9), na casa de veraneio da família na praia de Iporanga, em Guarujá, litoral de São Paulo. A suspeita inicial é que um vazamento de gás tenha provocado a morte do casal, mas a polícia investigará o caso e uma perícia será realizada no local.
Os corpos de Bezerra e da mulher foram encontrados no quarto da casa, que fica localizada em um condomínio fechado. Dois cachorros também estavam mortos no local.
O banqueiro apareceu na lista de bilionários brasileiros divulgada pela revista Forbes, no fim do ano passado. Bezerra estava na 205ª posição, com patrimônio de R$ 1,55 bilhão. Segundo a publicação, o empresário fazia parte da terceira geração de controladores do BicBanco, hoje CCB Brasil, que foi vendido a o China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão, em 2013.