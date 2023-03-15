Em BH, idosa e criança são achadas mortas após vazamento de gás em apartamento

Uma idosa e uma criança de 10 anos foram encontradas mortas em um apartamento com "sinais de crime" em Belo Horizonte, Minas Gerais, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma outra mulher foi socorrida inconsciente.
Os bombeiros foram acionados para uma ocorrência de vazamento de gás no bairro Piratininga, na região de Venda Nova.
O imóvel também estava sujo de sangue. Vítimas seriam avó e neta, e a suspeita seria a filha e mãe delas. Ela está internada em um hospital da capital. Ela foi apontada como provável responsável por provocar o vazamento do botijão de gás e foi socorrida sob escolta da Polícia Militar.
A Polícia Civil informou que equipes da Delegacia Especializada de Homicídios foram até o local para realizar diligências e apurar a causa e as circunstâncias das mortes.