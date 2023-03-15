Em BH, idosa e criança são achadas mortas após vazamento de gás em apartamento

Os bombeiros foram acionados para uma ocorrência de vazamento de gás no bairro Piratininga, na região de Venda Nova.

O imóvel também estava sujo de sangue. Vítimas seriam avó e neta, e a suspeita seria a filha e mãe delas. Ela está internada em um hospital da capital. Ela foi apontada como provável responsável por provocar o vazamento do botijão de gás e foi socorrida sob escolta da Polícia Militar.