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Tragédia

Em BH, idosa e criança são achadas mortas após vazamento de gás em apartamento

Uma terceira mulher ficou desacordada e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Segundo corporação, vítimas mortas são avó e neta

Publicado em 15 de Março de 2023 às 18:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mar 2023 às 18:43
Uma idosa e uma criança de 10 anos foram encontradas mortas em um apartamento com "sinais de crime" em Belo Horizonte, Minas Gerais, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma outra mulher foi socorrida inconsciente.
Bombeiros e Samu atendem ocorrência de mortes causadas por gás de cozinha em BH
Bombeiros e Samu atendem ocorrência em Belo Horizonte Crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
Os bombeiros foram acionados para uma ocorrência de vazamento de gás no bairro Piratininga, na região de Venda Nova.
O imóvel também estava sujo de sangue. Vítimas seriam avó e neta, e a suspeita seria a filha e mãe delas. Ela está internada em um hospital da capital. Ela foi apontada como provável responsável por provocar o vazamento do botijão de gás e foi socorrida sob escolta da Polícia Militar.
Polícia Civil informou que equipes da Delegacia Especializada de Homicídios foram até o local para realizar diligências e apurar a causa e as circunstâncias das mortes.

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