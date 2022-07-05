Entenda como vazamento de gás causou queda de prédio em Vila Velha

Estrutura da edificação foi sendo alterada ao longo do tempo

Fotos fornecidas por familiares ao Corpo de Bombeiros mostram que o prédio possuía muitas infiltrações. Algumas, inclusive, levaram à queda do gesso do teto e resultaram em ferrugem na estrutura da laje.

A botija, que possuía vazamento de gás, estava na casa de Eduardo Cardoso, de 68 anos, no térreo. A residência fica na parte da frente do prédio. Era uma pequena quitinete apenas com uma porta e uma báscula. Os bombeiros entendem que, como não havia muitos locais para o ar circular, ele acabou ficando retido no pequeno local.

Os peritos consideram que a residência onde houve a explosão possuía 81,42 m³, um volume muito baixo segundo os bombeiros. O baixo volume do ambiente contribuiu para que a frente de onda de pressão positiva, gerada no epicentro da explosão, não tivesse muito tempo para se dissipar até encontrar os primeiros obstáculos (viga, coluna, paredes, laje, porta e báscula).

Com base em pesquisas, os bombeiros entenderam que a densidade de vapor influencia na velocidade de escape do gás do ambiente. Considerando então a baixa velocidade de escoamento do ambiente interno para o externo, foi constatado, como muito possível, o fato do gás GLP vazado no ambiente estar em uma concentração ideal quando ocorreu a mistura com ar, levando à explosão.