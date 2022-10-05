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Mistério

Vazamento de gás tóxico provoca pânico e lota hospital no interior de SP

Dezenas de pessoas com falta de ar deixaram suas casas e duas estão em estado grave; ginásio de esportes abriga moradores

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 08:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2022 às 08:37
O vazamento de um gás tóxico ainda não identificado fez com que dezenas de pessoas procurassem atendimento médico, com falta de ar, em Pontal, no interior de São Paulo, na noite desta terça-feira (4). Duas delas estão em estado grave.
A Santa Casa da cidade ficou lotada e a prefeitura precisou pedir ajuda a municípios vizinhos para conseguir ambulâncias e a transferência de pacientes. Médicos e enfermeiros foram convocados com urgência.
A imagem mostra uma rua com carros e o letreiro de um hospital Movimentação na Santa Casa de Pontal, que ficou lotada após o vazamento de produto químico
A imagem mostra uma rua com carros e o letreiro de um hospital Movimentação na Santa Casa de Pontal, que ficou lotada após o vazamento de produto químico Crédito: Reprodução/redes sociais
Animais de estimação também foram levados para a Santa Casa após o vazamento e funcionários pediram o auxílio voluntário de veterinários.
Os moradores relataram o surgimento de um vapor que entrou nas casas, com cheiro forte, e causou falta de ar, ardência na garganta, dor no peito e mal-estar. Houve pânico e correria nos bairros Campos Elíseos e Nova Pontal. Algumas pessoas desmaiaram.
Segundo o prefeito José Carlos Neves Silva, ao menos duas pessoas precisaram ser entubadas e foram transferidas para um hospital da região.
Em uma live pouco depois da meia-noite, ele anunciou que todos os serviços públicos, exceto os de saúde, serão suspensos nesta quarta-feira (5). Não haverá aulas nas escolas públicas e municipais.
O ginásio de esportes da cidade foi aberto para acolher os moradores que não poderão voltar para as casas até a liberação pelo Corpo de Bombeiros.
O prefeito afirmou que poderá abrir também escolas públicas para os desabrigados temporários. Ele garantiu o fornecimento de colchões, cobertores, água, leite e alimentos.
Ainda não há informações oficiais sobre o produto químico que vazou e sobre a localização do incidente. A suspeita é que o vazamento tenha ocorrido em uma casa onde haveria a fabricação não autorizada de produtos de limpeza.
Ao ser informado do problema, o prefeito foi ao bairro Campos Elíseos, às 19h55, e encontrou moradores correndo, assustados e passando mal, sem saber o que estava acontecendo.
"Agora está sob controle", disse Silva.
Será realizada uma varredura para localizar onde e em que circunstância o vazamento ocorreu.
A Secretaria Municipal de Saúde pediu que os moradores dos bairros atingidos não voltem para casa e que todos usem máscaras.

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