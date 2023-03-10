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Em Teresina

Gato pode ter causado vazamento de gás que explodiu 2 restaurantes no PI

Segundo laudo, foi constatado que um gato caminhava pela cozinha do estabelecimento e, acidentalmente, pode ter provocado o vazamento do gás que explodiu os restaurantes; caso aconteceu em dezembro de 2022
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2023 às 17:02

Publicado em 10 de Março de 2023 às 17:02

Laudo da Perícia Criminal apontou que a explosão que destruiu restaurantes em Teresina pode ter sido iniciada por um gato
Laudo da Perícia Criminal apontou que a explosão que destruiu restaurantes em Teresina pode ter sido iniciada por um gato Crédito: Divulgação | Perícia Criminal
De acordo com laudo da Perícia Criminal a explosão que destruiu dois restaurantes em Teresina (PI), em dezembro de 2022, pode ter sido iniciada por um gato. O estabelecimento que gerou a explosão foi o Vasto Restaurante, que faz parte do grupo Coco Bambu.
Conforme o laudo, foi constatado que na ocasião um gato caminhava pela cozinha do estabelecimento durante a madrugada e, acidentalmente, o felino pode ter provocado o vazamento do gás que explodiu os restaurantes.
Os peritos atestaram que o animal "possuía porte e tamanho compatível para um possível acionamento acidental de equipamento ou em outro caso até mesmo a retirada de mangueira do acoplamento".
O laudo também aponta que o vazamento pode ter sido iniciado por problemas com equipamentos de rede de gás do restaurante.
Contudo, os peritos ressaltaram que, como o regulador de pressão da rede de gás do local não foi entregue à perícia, não foi possível comprovar essa hipótese.
Por fim, também foi aventada a possibilidade de que tenha ocorrido alguma falha em outro equipamento desde a fabricação, instalação ou mesmo na operação. Porém, como os restaurantes ficaram destruídos, não foi possível fazer uma análise apurada em todos os equipamentos da cozinha.
Em nota, os restaurantes disseram que, independentemente do que tenha causado o incêndio, a perícia "confirmou que, de fato, houve um acidente". Os estabelecimentos também dizem que "vão se reerguer e esperam reinaugurar, em breve, as operações".

Entenda o caso

O Vasto Restaurante, localizado na rua professor Joca Vieira, no bairro de Fátima, zona leste da capital, explodiu no dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 6h30 -o estabelecimento havia sido inaugurado há 24 dias.
Na ocasião, o vigilante do local Márcio da Costa e Silva, de 35 anos, ficou ferido, foi hospitalizado para tratar queimaduras, e teve quadro considerado estável.
Lojas vizinhas ao epicentro da explosão também foram parcialmente danificadas, inclusive uma unidade própria da Coco Bambu.

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