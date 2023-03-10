Ossada humana é encontrada perto do Palácio do Planalto

Uma ossada humana foi encontrada na noite desta quinta-feira, dia 9, em uma área de mata próxima ao Palácio do Planalto, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva despacha. De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo foi encontrado durante um treinamento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).
Segundo a PM, a ossada é de um adulto e estava em estado avançado de decomposição, com crânio e braços separados do corpo. No local havia também um celular e uma carteira.
O corpo, que foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), foi encontrado numa região entre o Palácio do Planalto e o 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A investigação do caso ficou a cargo da Polícia Civil do DF.