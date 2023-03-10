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Em Brasília

Ossada humana é encontrada perto do Palácio do Planalto

Ossada foi encontrada em estado avançado de decomposição e com o crânio e os braços separados do corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2023 às 12:00

Publicado em 10 de Março de 2023 às 12:00

Ossada foi encontrada por em uma área de mata perto do Palácio do Planalto
Ossada foi encontrada por em uma área de mata perto do Palácio do Planalto Crédito: Reprodução/TV Globo
Uma ossada humana foi encontrada na noite desta quinta-feira, dia 9, em uma área de mata próxima ao Palácio do Planalto, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva despacha. De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo foi encontrado durante um treinamento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).
Segundo a PM, a ossada é de um adulto e estava em estado avançado de decomposição, com crânio e braços separados do corpo. No local havia também um celular e uma carteira.
O corpo, que foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), foi encontrado numa região entre o Palácio do Planalto e o 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A investigação do caso ficou a cargo da Polícia Civil do DF.

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