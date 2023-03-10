Acidente entre trem e ônibus com alunos da Apae deixa dois mortos no Paraná Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente envolvendo um trem e um ônibus escolar deixou duas meninas mortas nesta quinta-feira (9), em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. Elas tinham 11 e 15 anos de idade. A colisão ocorreu por volta das 11h30.

O ônibus escolar é de uma Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e transportava 29 pessoas: além do motorista, três monitoras e 25 alunos, entre crianças e adolescentes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, todos foram levados para hospitais da região e seis pessoas estão internadas em estado grave.

O número de pessoas envolvidas no acidente foi alterado pelos Bombeiros ao longo do dia. As primeiras informações indicavam 25 pessoas.

Um vídeo obtido pelos bombeiros mostra que o ônibus escolar tentou atravessar o trilho quando foi atingido na lateral pelo trem. Com o impacto, algumas pessoas foram arremessadas para fora do veículo.

O ônibus chegou a ser empurrado pelo trem por cerca de 30 metros.

Em nota, a concessionária Rumo, que opera o trem, disse que o maquinista acionou a buzina para alertar sobre a travessia do trem de acordo com as regras de segurança.

A empresa também disse que ele acionou os freios de emergência quando foi surpreendido pela travessia do veículo.

"Vale lembrar, que por ser uma composição de carga de grande escala, o trem pode levar até 500 metros para conseguir parar por completo após o acionamento do freio emergencial", afirmou a Rumo.

O motorista do ônibus levava os estudantes para casa quando colidiu com o trem na altura da rua Presidente Kennedy, na Vila Rica.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana e Jandaia do Sul atenderam o acidente, que também contou com apoio aéreo e ambulâncias de municípios vizinhos.

As circunstâncias do acidente ainda vão ser investigadas.

A concessionária Rumo acrescentou que "vai colaborar com as autoridades policiais" e que "lamenta profundamente o acidente".