Bets: governo envia lista de mais 1.443 sites de apostas para a Anatel bloquear

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda enviou na quinta-feira (31), uma nova lista de sites ilegais de apostas esportivas e de jogos on-line para a Anatel, para que sejam bloqueados. Esta é a segunda lista enviada. A primeira foi mandada em 11 de outubro para que a agência reguladora de telecomunicações determinasse o bloqueio. Continha pouco mais de 2 mil domínios de internet.

O objetivo dos bloqueios é impedir que empresas operadoras de apostas que estejam em situação ilegal — pois não protocolaram pedido para autorização de funcionamento até 17 de setembro — continuem a operar no Brasil.

Arquivos & Anexos Veja lista de empresas e sites autorizados a operar no Brasil Relação é publicada pelo Ministério da Fazenda em seu site Tamanho do arquivo: 294kb Baixar

Desde o início de seu funcionamento, a SPA baixou portarias estabelecendo as regras para o funcionamento no mercado regulado e para a operação no período de transição, que também foi criado por lei.