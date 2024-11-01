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Irregulares

Bets: governo envia lista de mais 1.443 sites de apostas para a Anatel bloquear

Objetivo da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda, é interromper as atividades de empresas que não pediram até 17 de setembro autorização de funcionamento

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 11:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 nov 2024 às 11:56
A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda enviou na quinta-feira (31), uma nova lista de sites ilegais de apostas esportivas e de jogos on-line para a Anatel, para que sejam bloqueados. Esta é a segunda lista enviada. A primeira foi mandada em 11 de outubro para que a agência reguladora de telecomunicações determinasse o bloqueio. Continha pouco mais de 2 mil domínios de internet.
O objetivo dos bloqueios é impedir que empresas operadoras de apostas que estejam em situação ilegal — pois não protocolaram pedido para autorização de funcionamento até 17 de setembro — continuem a operar no Brasil.
O Ministério da Fazenda publica em seu site as listas de empresas e sites autorizados a operar no Brasil até 31 de dezembro. A SPA é o órgão do Ministério da Fazenda com a atribuição de regular loterias e promoções comerciais no Brasil. Entre as modalidades lotéricas definidas por lei está a de apostas de quota fixa, que possui dois objetos, as apostas esportivas e os jogos online.

Arquivos & Anexos

Veja lista de empresas e sites autorizados a operar no Brasil

Relação é publicada pelo Ministério da Fazenda em seu site
Tamanho do arquivo: 294kb
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Desde o início de seu funcionamento, a SPA baixou portarias estabelecendo as regras para o funcionamento no mercado regulado e para a operação no período de transição, que também foi criado por lei.
A partir de 1º de janeiro só poderão operar as empresas que tiverem obtido autorização de operação. Os pedidos de autorização estão sob análise neste momento e a lista dos autorizados será divulgado no final de dezembro.

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