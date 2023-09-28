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Novo presidente

Barroso assume STF e prega harmonia entre Poderes

Em discurso de posse, Luís Roberto Barroso também ressaltou que as "instituições venceram" no Brasil momentos de sobressalto vividos pela democracia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 set 2023 às 19:36

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 19:36

Posse de Luís Roberto Barroso na presidência do STF
Luís Roberto Barroso toma posse na presidência do STF Crédito: Fellipe Sampaio/STF
O novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou durante o seu discurso de posse que as "instituições venceram" no Brasil momentos de sobressalto vividos pela democracia por aqui e em diferentes partes do mundo.
Barroso pregou a harmonia entre os Poderes e ainda acrescentou que as Forças Armadas "não sucumbiram ao golpismo".
"Em todo mundo a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto, com ataques às instituições e perda de credibilidade. Por aqui, as instituições venceram tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional", afirmou o novo presidente do STF.
"E justiça seja feita: na hora decisiva, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo", completou.
Barroso assume nesta quinta-feira (28) a presidência do Supremo Tribunal Federal, em substituição à ministra Rosa Weber, que completará 75 anos, a idade limite para atuar na Corte.
A cerimônia de posse conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, respectivamente Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Tensão

Barroso assume a presidência do STF em um momento de tensão entre os Poderes judiciário e legislativo, com acusações de invasão de competência. Um dos principais estopins para a crise foi a colocação em pauta e a votação do marco temporal, assunto que também estava em tramitação no Congresso Nacional.
Em votação relâmpago, o plenário do Senado aprovou na quarta-feira (27) o projeto de lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, menos de uma semana após a tese ser derrubada em decisão do STF.

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Pacheco disse após a votação que se não se tratou de "revanchismo".
O próprio Barroso foi acusado diversas vezes de invadir a competência de outros poderes com as suas decisões. Em abril de 2021, por exemplo, determinou a instalação da CPI da Covid no Senado, tornando-se assim um dos principais desafetos do bolsonarismo na ocasião.
Em resposta a essas críticas, Barroso tem dito que não invade competência de outros poderes, mas que o Supremo tem a obrigação de dar respostas ao ser provocado.
Barroso está há 10 anos no Supremo. Ele foi presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em meio a escalada dos ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra as urnas eletrônicas.
Natural de Vassouras, no Rio de Janeiro, ele foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff (PT) e passou a integrar o Supremo em junho de 2013, ocupando o lugar deixado por Carlos Ayres Britto. Antes disso, ele já vinha sendo incluído na lista de cotados ao tribunal.

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