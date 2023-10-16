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Desespero!

Avós pulam do 4° andar após neta colocar fogo no apartamento em MG

A avó declarou à polícia que, dias antes do incêndio, ela havia deixado a neta sem o telefone por tê-la visto acessar dados sobre bruxaria na internet
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2023 às 17:27

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 17:27

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os avós da menina precisaram pular do 4º andar do prédio
Imagens mostram o momento em que os avós da menina precisaram pular do 4º andar do prédio Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um casal foi obrigado a pular do quarto andar do apartamento em que morava na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, a 400 quilômetros de Belo Horizonte, após a neta de 11 anos colocar fogo no imóvel, no último sábado (14). Segundo informações da Polícia Militar, a porta do quarto onde o casal estava antes de o fogo começar estava trancada pelo lado de fora. O avô, de 70 anos, conseguiu arrombar a porta, mas as chamas já haviam se alastrado, e o casal teve que pular pela janela do quarto.
Avós foram obrigados a pular do quarto andar de prédio em Patos de Minas (MG) após a neta de 11 anos colocar fogo no apartamento em que moravam. A reportagem não conseguiu contato com os familiares da menina. Conforme a avó declarou à polícia, antes do incêndio, a menina havia pedido de volta o celular que ela havia tomado dias antes. A idosa afirmou que deixou a neta sem o telefone por tê-la visto acessar dados sobre bruxaria na internet.
Segundo a polícia, a criança afirmou que colocou fogo no sofá da sala e desceu para andar de patins em área do edifício. O apartamento ficou completamente destruído. Para atenuar o impacto do pulo do quarto andar, policiais e vizinhos empilharam colchões. O avô não teve ferimentos. Já a avó foi levada para o hospital com dores nas pernas. A criança foi para a casa da mãe.
A Polícia Civil diz que possíveis medidas em relação ao caso ficam a cargo do conselho tutelar. A reportagem entrou em contato com a instância em Patos de Minas. A informação foi que não havia autorização para falar sobre procedimentos a serem tomados em relação ao incêndio provocado pela criança.

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