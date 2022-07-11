Incêndio atinge prédio comercial na região da 25 de Março, no centro de São Paulo

Os bombeiros foram resgatados conscientes e encaminhados a um hospital do Tatuapé, na zona leste da cidade. Não há informações sobre outras vítimas, de acordo com a corporação.

Nas redes sociais, moradores do centro de São Paulo compartilharam vídeos do incêndio. Nas imagens, é possível ver grande quantidade de fumaça cobrindo o céu da região central da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o edifício abriga uma galeria comercial de artigos populares e para festa.