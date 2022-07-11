Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Incêndio atinge prédio comercial na região da 25 de Março, no centro de São Paulo
Risco de desabamento

Incêndio atinge prédio comercial na região da 25 de Março, no centro de São Paulo

Dois bombeiros sofreram queimaduras de segundo grau; fogo começou às 21h
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jul 2022 às 08:06

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 08:06

Incêndio atinge prédio comercial na rua Barão de Duprat, na região da rua 25 de Março.
Incêndio atinge prédio comercial na rua Barão de Duprat, na região da rua 25 de Março. Crédito: Reprodução/redes sociais
Os bombeiros tentam na manhã desta segunda-feira, 11, controlar um incêndio de grandes proporções que começou por volta das 21h do domingo (10) em um edifício comercial no número 95 da rua Barão de Duprat, no bairro da Sé, centro de São Paulo. O Corpo de Bombeiros enviou 30 viaturas e aproximadamente 85 homens para atender a ocorrência no local, na região da 25 de Março, importante polo do comércio popular na capital paulista. Pelo menos dois bombeiros foram socorridos com queimaduras de 2º grau.
Os bombeiros foram resgatados conscientes e encaminhados a um hospital do Tatuapé, na zona leste da cidade. Não há informações sobre outras vítimas, de acordo com a corporação.
Nas redes sociais, moradores do centro de São Paulo compartilharam vídeos do incêndio. Nas imagens, é possível ver grande quantidade de fumaça cobrindo o céu da região central da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o edifício abriga uma galeria comercial de artigos populares e para festa.

Veja Também

Manifestantes colocam fogo em pneus e fecham a BR 262 em Viana

Vídeo: acidente impressionante deixa motociclista ferido em Viana

Previsão do tempo: veja até quando a chuva continua em parte do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros São Paulo (SP) Incêndio Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados