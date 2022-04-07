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Buscas

Avião com empresário, médico e advogado brasileiros some na Argentina

Familiares disseram que os três ocupantes da aeronave são amigos de longa data, têm seus próprios aviões e são pilotos experientes

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 14:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 abr 2022 às 14:08
Um avião de pequeno porte com três brasileiros a bordo desapareceu após decolar de El Calafate, na região gelada da Patagônia, no sul da Argentina, no fim da tarde desta quarta-feira (6). Os ocupantes — o empresário Antonio Carlos Castro Ramos, o advogado Mário Pinho e o médico Gian Carlos Nercolini — tinham participado de um show aéreo em Comodoro Rivadavia, na Província de Chubut, a 1,7 mil quilômetros de Buenos Aires. O avião deveria pousar em Trelew, na mesma região, mas não chegou a esse destino.
Avião com empresário, médico e advogado brasileiros some na Argentina
À esquerda, Mário Pinho. À direita, Antônio Carlos de Castro Ramos. Ao fundo, Gian Carlo Nercolini Crédito: Redes sociais
A Defesa Civil da região mobilizou equipes e as buscas continuavam nesta quinta-feira (7). Segundo o órgão, quando houve a perda de contato com a aeronave, chovia com bastante intensidade na região, mas isso não chegava a ser impedimento para o voo. O avião sobrevoava uma região entre o mar e a costa. O último contato foi registrado no Centro de Controle da Área Comodoro Rivadavia (ACC). Após várias tentativas de comunicação com a tripulação, o órgão comunicou o alerta ao Serviço de Busca e Salvamento.

BUSCAS NO MAR

As buscas foram iniciadas mesmo com condições meteorológicas desfavoráveis pela Prefeitura Naval Argentina, que mobilizou o destacamento marítimo da Guarda Costeira para procurar vestígios no mar. A Força Aérea Argentina e a Defesa Civil de Chubut mobilizaram aeronaves e equipes para as buscas terrestres. Interrompidas durante a noite, as buscas foram retomadas na manhã desta quinta. Havia esperança de que, devido à falta de condições ideais de navegabilidade, o avião pudesse ter pousado em alguma pista da região.

REGISTROS DA AERONAVE

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil brasileira, o avião de prefixo PP-ZRT, modelo RV-10 não estava apto a voar por instrumentos, apenas com o campo visual. A região de Chubut estava em alerta amarelo emitido pelo Serviço Meteorológico Nacional da Argentina, devido às condições climáticas, com previsão de chuvas fortes combinadas com rajadas de vento. A aeronave, fabricada em 2016, está registrada em nome de Antonio Carlos de Castro Ramos e se encontra em situação normal de operação.
O empresário é dono de uma construtora em Florianópolis, Santa Catarina. O avô dele, Celso Ramos, foi governador do Estado entre 1961 e 1966. Familiares disseram que os três ocupantes da aeronave são amigos de longa data, têm seus próprios aviões e são pilotos experientes. A reportagem entrou em contato com a Força Aérea Brasileira (FAB) e o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) e aguarda retorno.

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