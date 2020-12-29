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Tragédia

Queda de aeronave mata quatro pessoas da mesma família no Paraná

De acordo com informações da Defesa Civil estadual, o acidente pode ter sido causado pelo tempo fechado, apesar de que não estava chovendo no momento da ocorrência.

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 18:37
Família morre após queda de avião no Paraná
Um casal e duas filhas morreram após queda de um monomotor no Paraná.  Crédito: Reprodução/ Instagram
Um casal e duas filhas morreram na manhã desta terça-feira (29) após a queda de um monomotor no Paraná.
Segundo a Defesa Civil estadual, a aeronave modelo Cessna 177B, prefixo PT-KCK, com capacidade para quatro pessoas, saiu de Goioerê (567 km de Curitiba), onde morava a família, com destino à Guaratuba (122 km de Curitiba), no litoral. Durante o trajeto, o avião caiu no rio Macaco na região de Roncador (435 km da capital).
Além do empresário Valdecy Cruzeiro, 56, que pilotava a aeronave, de acordo com a Defesa Civil de Roncador, estavam a bordo a esposa dele, Luciana Brito Cruzeiro, as filhas do casal, Beatriz Brito Cruzeiro, 24, e Julia Brito Cruzeiro, 18, e o cachorro de estimação.
O coordenador da Defesa Civil de Roncador, Sidnei Augusto Karas, disse que o acidente pode ter sido causado pelo tempo fechado, apesar de que não estava chovendo no momento da ocorrência.
O corpos foram levados ao IML de Guarapoava. As causas da queda serão investigadas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).
De acordo com informações do Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave estava com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade válido, ou seja, em situação normal de operação.

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