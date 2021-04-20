Copiloto morre na queda de aeronave no aeroporto da Pampulha

Queda de uma aeronave no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte Crédito: CBMMG / Divulgação

Uma pessoa morreu na queda de uma aeronave no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta terça-feira (20). A vítima, de 76 anos, era o copiloto. Além dele, mais dois homens estavam a bordo.

Segundo os bombeiros, o piloto estava conduzindo o voo em treinamento. Ele foi retirado em estado grave, estabilizado e encaminhado ao hospital João XXIII pelo helicóptero do CBMMG (Corpo de Bombeiros de Minas Gerais).

O jato é um Learjet modelo L35, fabricado em 1976, com capacidade para oito passageiros. Segundo o chefe das equipes que atuam no local, o trem de pouso da aeronave não abriu na hora da aterrissagem.

Queda de uma aeronave no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte Crédito: CBMMG / Divulgação

Os dois pilotos ficaram presos às ferragens e os bombeiros precisaram acessar a parte frontal da aeronave para retirá-los. Uma terceira pessoa que estava no avião teve apenas ferimentos leves e não precisou ser levada para o hospital.

Segundo nota da Infraero, a aeronave fazia um voo teste. A pista do aeroporto ficou interditada entre as 13h55 e 14h29. O acidente será investigado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).