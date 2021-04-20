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Acidente em Belo Horizonte

Copiloto morre na queda de aeronave no aeroporto da Pampulha

Segundo os bombeiros, o piloto estava conduzindo o voo em treinamento. A vítima, de 76 anos, era o copiloto

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 18:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 abr 2021 às 18:07
Queda de uma aeronave no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte
Queda de uma aeronave no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte Crédito: CBMMG / Divulgação
Uma pessoa morreu na queda de uma aeronave no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta terça-feira (20). A vítima, de 76 anos, era o copiloto. Além dele, mais dois homens estavam a bordo.
Segundo os bombeiros, o piloto estava conduzindo o voo em treinamento. Ele foi retirado em estado grave, estabilizado e encaminhado ao hospital João XXIII pelo helicóptero do CBMMG (Corpo de Bombeiros de Minas Gerais).
O jato é um Learjet modelo L35, fabricado em 1976, com capacidade para oito passageiros. Segundo o chefe das equipes que atuam no local, o trem de pouso da aeronave não abriu na hora da aterrissagem.
Queda de uma aeronave no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte
Queda de uma aeronave no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte Crédito: CBMMG / Divulgação
Os dois pilotos ficaram presos às ferragens e os bombeiros precisaram acessar a parte frontal da aeronave para retirá-los. Uma terceira pessoa que estava no avião teve apenas ferimentos leves e não precisou ser levada para o hospital.
Segundo nota da Infraero, a aeronave fazia um voo teste. A pista do aeroporto ficou interditada entre as 13h55 e 14h29. O acidente será investigado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).
De acordo com o registro da aeronave na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), ela pertence à Sequip Locação Segura Ltda, teve operação negada para táxi aéreo e tem CVA (Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade) válido até março de 2022.

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