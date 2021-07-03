Atos pelo impeachment de Bolsonaro devem ocorrer em 261 cidades

Presidente Jair Bolsonaro é alvo de superpedido de impeachment que o acusa de cometer 23 crimes diferentes Crédito: Isac Nóbrega/PR

Manifestações em defesa do impeachment do presidente Jair Bolsonaro ocorrem no Recife, entre outras capitais do Nordeste, como Teresina, Maceió e São Luís, neste sábado (3). Segundo organizadores, ao menos 261 cidades no Brasil e no exterior devem registrar protestos contra o presidente. Os atos deste sábado receberam o nome de "3JForaBolsonaro".

Nos últimos dois meses, esta é a terceira manifestação organizada por opositores do governo com atos programados em centenas de cidades do País; o primeiro foi em 29 de maio e o segundo, em 19 de junho. Além do impeachment, os manifestantes pedem a retomada do auxílio emergencial de R$ 600 e a vacinação em massa da população. Esse é o primeiro ato após o pedido unificado de impeachment, protocolado na Câmara dos Deputados na quarta-feira (30)

No Recife, centenas de pessoas participam do ato. Movimentos sociais e militâncias de partidos de esquerda marcam presença expressiva, mas, diferentemente do protesto do dia 19 de junho na capital pernambucana, muitos idosos, famílias e crianças estão na manifestação.

Poucos carros de som conduzem a multidão, que, em sua maioria, caminha sob gritos de "fora, Bolsonaro" e "genocida", bem como o som de batucadas de percussão. A maior parte das pessoas veste vermelho, preto (com alguma referência ao luto pelos mais de 522 mil mortos pela covid-19 no país) ou as cores da bandeira do Brasil.

Em comparação aos dois protestos anteriores na capital pernambucana, há um registro maior no número de cartazes que pedem explicitamente o impeachment do presidente. Há também outros que citam crime de prevaricação, corrupção e a CPI da Covid

Políticos de oposição ao governo Bolsonaro, como o senador Humberto Costa (PT) - membro da CPI - marcam presença no ato. Em alguns momentos, manifestantes puxam o canto "olê-olê-olá, Lula, Lula", em referência ao ex-presidente petista.

Em São Paulo, o ato está previsto para ter início às 15h. A concentração será em frente ao Masp, na Avenida Paulista. A Secretaria de Segurança Pública do Estado vai reforçar o esquema de policiamento, com cerca de 600 policiais.

Em Brasília, a manifestação está prevista para ter início às 16h, em frente ao Museu Nacional.