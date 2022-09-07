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São Paulo

Ato na Av. Paulista tem bonecos de Alexandre de Moraes e Bolsonaro

Um grupo circulava pela Paulista com um boneco feito de papel do ministro, com quem várias pessoas pediram para tirar fotos. Na imitação, um cartaz dizia "inimigo do Brasil".
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 set 2022 às 15:54

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 15:54

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes foi alvo de protestos nos carros de som, faixas e até por meio de boneco do magistrado na Avenida Paulista, durante ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro neste 7 de Setembro.
Um grupo circulava pela Paulista com um boneco feito de papel do ministro, com quem várias pessoas pediram para tirar fotos. Na imitação, um cartaz dizia "inimigo do Brasil".
Paulista
Ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro no 7 de Setembro, na avenida Paulista, nesta quarta-feira (7) Crédito: Wagner Vilas/Onzex Press e Imagens/Folhapress
Entre os bolsonaristas, o boneco mais popular, porém, era uma réplica inflável do próprio presidente Jair Bolsonaro (PL). Na avenida, também havia um boneco gigante de Bolsonaro.

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