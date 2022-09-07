Ato na Av. Paulista tem bonecos de Alexandre de Moraes e Bolsonaro

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes foi alvo de protestos nos carros de som, faixas e até por meio de boneco do magistrado na Avenida Paulista, durante ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro neste 7 de Setembro.
Um grupo circulava pela Paulista com um boneco feito de papel do ministro, com quem várias pessoas pediram para tirar fotos. Na imitação, um cartaz dizia "inimigo do Brasil".
Entre os bolsonaristas, o boneco mais popular, porém, era uma réplica inflável do próprio presidente Jair Bolsonaro (PL). Na avenida, também havia um boneco gigante de Bolsonaro.