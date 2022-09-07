TV Brasil flagra aparente discussão entre Bolsonaro e Michelle antes de desfile

A TV Brasil flagrou na manhã desta quarta-feira (7) uma aparente discussão entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O episódio aconteceu quando o comboio presidencial se preparava para deixar o Palácio da Alvorada em direção à Esplanada dos Ministérios, onde aconteceu o desfile do Bicentenário da Independência.

Jair Bolsonaro em imagem da TV Brasil Crédito: TV Brasil/Reprodução

Bolsonaro chega ao lado de um carro, no qual já estava Michelle e abre a porta dianteira, enquanto os jornalistas da TV Brasil narravam os momentos anteriores ao desfile. Os dois têm o que parece ser uma conversa tensa e a cena é transmitida até alguém interromper e abaixar a câmera.

Integrantes da campanha disseram que o episódio tem mais potencial de prejudicar a campanha do que ele ter se proclamado "imbrochável" em discurso horas depois. O trecho cortado já está sendo compartilhado nas redes sociais.

E a Tv Brasil que Flagrou Jair e Micheque discutindo antes do desfile, um segurança percebeu e foi logo censurar, colocando a mão na câmera pic.twitter.com/fF5si4d3VE — 𝔪𝔞𝔯𝔩𝔬 (@marlonfelipe) September 7, 2022

Michelle tem sido vista como um trunfo por bolsonaristas para conquistar o voto feminino, além do evangélico e conservador. Ela passou a ter protagonismo na campanha: já estrelou uma das peças de propaganda eleitoral e tem discursado com frequência ao lado do marido.