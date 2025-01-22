Atendente de lotérica que desviou bilhete premiado da Mega-Sena é investigada

Uma atendente de uma casa lotérica em Taguatinga, no Distrito Federal, é investigada pela Polícia Civil por desviar um bilhete premiado de R$ 34 mil da Mega-Sena. A vítima, uma mulher de 44 anos, descobriu a fraude depois de conferir o resultado do sorteio em casa.

De acordo com o relato da vítima, ela se dirigiu à lotérica no dia 13 de janeiro e entregou o bilhete à atendente para conferir se havia mesmo acertado os números. A atendente, no entanto, afirmou que o bilhete não havia sido premiado. A funcionária, então, pediu permissão para rasgar o bilhete, o que foi autorizado pela apostadora.

A vítima percebeu que a atendente rasgou apenas uma parte do papel e o guardou no bolso. Desconfiada, ao chegar em casa, a mulher verificou os números da aposta na internet e descobriu que havia acertado cinco dos seis números da Mega-Sena. A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou que o episódio está sendo investigado como tentativa de furto mediante fraude na 17ª Delegacia de Polícia. O caso noticiado pelo site Metrópoles.