Atendente de lotérica que desviou bilhete premiado da Mega-Sena é investigada

Uma atendente de uma casa lotérica em Taguatinga, no Distrito Federal, é investigada pela Polícia Civil por desviar um bilhete premiado de R$ 34 mil da Mega-Sena. A vítima, uma mulher de 44 anos, descobriu a fraude depois de conferir o resultado do sorteio em casa.
De acordo com o relato da vítima, ela se dirigiu à lotérica no dia 13 de janeiro e entregou o bilhete à atendente para conferir se havia mesmo acertado os números. A atendente, no entanto, afirmou que o bilhete não havia sido premiado. A funcionária, então, pediu permissão para rasgar o bilhete, o que foi autorizado pela apostadora.
A vítima percebeu que a atendente rasgou apenas uma parte do papel e o guardou no bolso. Desconfiada, ao chegar em casa, a mulher verificou os números da aposta na internet e descobriu que havia acertado cinco dos seis números da Mega-Sena. A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou que o episódio está sendo investigado como tentativa de furto mediante fraude na 17ª Delegacia de Polícia. O caso noticiado pelo site Metrópoles.
Em nota, a polícia informou que "o proprietário da lotérica analisou as imagens da câmera de segurança, que mostraram a atendente retirando o bilhete premiado do lixo, verificando o valor do prêmio e guardando o comprovante". Durante a investigação, a funcionária confessou a intenção de ficar com o bilhete premiado devido a dificuldades financeiras. Ela também revelou ter cometido a mesma prática com um outro bilhete premiado, que tinha um valor aproximado de R$ 400. Após o episódio, ela foi demitida por justa causa, e o bilhete foi devolvido à vítima.