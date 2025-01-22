Morre médico do ES que sofreu infarto atendendo vítimas de tragédia no RS

"O CRM-ES lamenta o falecimento do colega, o médico anestesista Dr. Walter José Robert Borges. Ele era um dos representantes da medicina do Espírito Santo na comitiva que trabalhou para ajudar a população gaúcha a enfrentar as enchentes.

Dr. Walter sofreu um infarto enquanto trabalhava em um hospital de Pelotas, município do Rio Grande do Sul, e ficou meses internado. O Conselho espera que ele seja sempre lembrado pelo seu exemplo de solidariedade e que isso inspire a todos os colegas sobre a importância do nosso trabalho para a sociedade.

Nosso abraço carinhoso aos amigos e familiares do Dr. Walter José Robert Borges."