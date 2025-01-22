Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após 8 meses internado

Morre médico do ES que sofreu infarto atendendo vítimas de tragédia no RS

Walter José participava de comitiva que trabalhou para ajudar a população gaúcha a enfrentar as enchentes, em maio de 2024, quando acabou hospitalizado
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

22 jan 2025 às 12:53

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 12:53

O médico Walter José Roberte Borges, de 50 anos, que sofreu um infarto em Pelotas, no Rio Grande do Sul
O médico Walter José Roberte Borges, de 50 anos, sofreu um infarto em Pelotas, no Rio Grande do Sul Crédito: Arquivo pessoal
O médico anestesista capixaba Walter José Roberte Borges, de 50 anos, morreu no último sábado (18). Ele estava internado desde maio do ano passado depois de um infarto sofrido enquanto trabalhava em Pelotas, no Rio Grande do Sul, devido ao aumento da demanda de profissionais de saúde após as enchentes que atingiram a localidade em 2024. A informação foi confirmada pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES).
"O Conselho espera que ele seja sempre lembrado pelo seu exemplo de solidariedade e que isso inspire a todos os colegas sobre a importância do nosso trabalho para a sociedade. Nosso abraço carinhoso aos amigos e familiares", diz a nota enviada à reportagem de A Gazeta.
Amigos e familiares também lamentaram a morte de Walter em um publicação feita nas redes sociais, no domingo (19), onde a esposa está como uma das autoras. 
"No ano passado, quando a enchente devastou o Rio Grande do Sul, ele não pensou duas vezes em oferecer sua ajuda como médico voluntário, colocando a vida dos outros acima da sua própria. Esse gesto, tão característico de quem ele era, custou caro. Durante sua missão de salvar vidas, Waltinho sofreu um infarto e enfrentou quase um ano de luta intensa, vivendo com morte cerebral. Hoje ele partiu para os braços de Deus, deixando entre nós um legado que jamais será esquecido", diz o texto publicado nas redes sociais onde Daianny Coimbra Ulhoa, esposa de Walter, é marcada como coautora. 
Walter era natural de Linhares e residia em Vila Velha. Em maio de 2024, durante uma missão médica em Pelotas, cidade afetada por enchentes, Walter sofreu um infarto e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. Na ocasião, a família buscou transferi-lo para o Espírito Santo, o que ocorreu no dia 29 de maio de 2024, quando ele foi encaminhado ao Hospital Evangélico de Vila Velha.

Nota do CRM-ES na íntegra

"O CRM-ES lamenta o falecimento do colega, o médico anestesista Dr. Walter José Robert Borges. Ele era um dos representantes da medicina do Espírito Santo na comitiva que trabalhou para ajudar a população gaúcha a enfrentar as enchentes. 

Dr. Walter sofreu um infarto enquanto trabalhava em um hospital de Pelotas, município do Rio Grande do Sul, e ficou meses internado. O Conselho espera que ele seja sempre lembrado pelo seu exemplo de solidariedade e que isso inspire a todos os colegas sobre a importância do nosso trabalho para a sociedade. 

 Nosso abraço carinhoso aos amigos e familiares do Dr. Walter José Robert Borges."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Médicos Rio Grande do Sul Mudanças Climáticas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados