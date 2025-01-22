Morre médico do ES que sofreu infarto atendendo vítimas de tragédia no RS

O médico anestesista capixaba Walter José Roberte Borges, de 50 anos, morreu no último sábado (18). Ele estava internado desde maio do ano passado depois de um infarto sofrido enquanto trabalhava em Pelotas
, no Rio Grande do Sul, devido ao aumento da demanda de profissionais de saúde após as enchentes que atingiram a localidade em 2024. A informação foi confirmada pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES).
"O Conselho espera que ele seja sempre lembrado pelo seu exemplo de solidariedade e que isso inspire a todos os colegas sobre a importância do nosso trabalho para a sociedade. Nosso abraço carinhoso aos amigos e familiares", diz a nota enviada à reportagem de A Gazeta.
Amigos e familiares também lamentaram a morte de Walter em um publicação feita nas redes sociais, no domingo (19), onde a esposa está como uma das autoras.
"No ano passado, quando a enchente devastou o Rio Grande do Sul, ele não pensou duas vezes em oferecer sua ajuda como médico voluntário, colocando a vida dos outros acima da sua própria. Esse gesto, tão característico de quem ele era, custou caro. Durante sua missão de salvar vidas, Waltinho sofreu um infarto e enfrentou quase um ano de luta intensa, vivendo com morte cerebral. Hoje ele partiu para os braços de Deus, deixando entre nós um legado que jamais será esquecido", diz o texto publicado nas redes sociais onde Daianny Coimbra Ulhoa, esposa de Walter, é marcada como coautora.